Радимов объяснил, почему «Спартак» потерял очки в Грозном

Владислав Радимов проанализировал нулевую ничью между «Ахматом» и «Спартаком» в 22-м туре РПЛ.

– «Спартак» запутался в этой другой схеме, она какая-то гибридная была, два нападающих друг другу мешали. И вы абсолютно правы, «Спартак» стал заложником. Потому что многие не знали, что делать.

Перемещения были какие-то несуразные, несвоевременные. Да, «Спартак» создавал какие-то моменты, но не выглядел такой целостной командой, как, допустим, в матче против «Зенита», и даже против «Рубина» не выглядел так, он выглядел лучше.

Но с «Рубином» и «Ахматом» взяли только одно очко. На «Зенит» собрались, куча эмоций, победа, но за любую победу дают три очка.

И мне кажется, вот эти эксперименты совершенно несвоевременны были для Станковича в этом матче. Потому что потеря двух очков может аукнуться на финише.

– Станкович рискнет посадить дорогостоящего Гарсию на лавку после такого матча?

– Ну, выбор за ним. Что-то надо делать. Вот так не функционировало. Может, не функционировало в первый раз, а второй раз заработает, не знаю.

Сколько понадобилось времени Николичу, чтобы заработал ромб? Тоже не сразу, правильно?

– Ну да, несколько туров.

– Есть это время у Станковича? Я думаю, что нет. Концовка чемпионата. Даже если бороться просто за медали, так и тут уже поджимают ЦСКА и «Динамо».