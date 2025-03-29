Тикнизян прокомментировал 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался после матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

«Сейчас трудно говорить что‑либо, на самом деле. Такие матчи, к сожалению, случаются, и после подобных поражений тяжело давать какие‑либо комментарии.

Сейчас самое важное – обсудить причину произошедшего внутри коллектива, найти ответы на вопросы и двигаться дальше. Уже через неделю игра с «Зенитом», очень важная с турнирной точки зрения. Только время покажет, получится ли нам оттолкнуться от результата с «Крыльями» и перевернуть всe через неделю», – сказал Тикнизян.