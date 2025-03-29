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  • Тикнизян прокомментировал 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»

Тикнизян прокомментировал 1:5 «Локомотива» от «Крыльев Советов»

29 марта 2025, 12:19
2

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался после матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:5).

«Сейчас трудно говорить что‑либо, на самом деле. Такие матчи, к сожалению, случаются, и после подобных поражений тяжело давать какие‑либо комментарии.

Сейчас самое важное – обсудить причину произошедшего внутри коллектива, найти ответы на вопросы и двигаться дальше. Уже через неделю игра с «Зенитом», очень важная с турнирной точки зрения. Только время покажет, получится ли нам оттолкнуться от результата с «Крыльями» и перевернуть всe через неделю», – сказал Тикнизян.

  • Дубль у «Крыльев» оформил Иван Сергеев, которого «Локомотив» рассматривал зимой.
  • «Локомотив» идет на 4-м месте.
  • «Крылья» занимают 10-ю строчку.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Армения. Премьер-лига Локомотив Крылья Советов
Комментарии (2)
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Виктор-Губанков-yandex
1743240717
Желаю Локо победить Зенит!!!
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DOCTOR PENALTY
1743242541
Самара опустилась до красной черты и со страху резко замахала крыльями. ) ""
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