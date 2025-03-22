Антон Миранчук отреагировал на сравнения с Зиданом

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук высказался о лестных словах президента швейцарского клуба Кристиана Константина.
В сентябре он сравнивал российского футболиста с Зинедином Зиданом: «Я всегда считал, что Антон – великий игрок с чертами ван Бастена или Зидана».
– На старте президент «Сьона» сравнивал тебя с Зиданом.
– Я видел. Уже не знаю, его нужно было в какой-то момент, наверное, остановить. Потому что это очень высокие слова, громкие.
- 29-летний Миранчук в «Сьоне» с сентября.
- Его статистика: 16 матчей, 2 гола, 1 ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»