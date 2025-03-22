Антон Миранчук отреагировал на сравнения с Зиданом

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук высказался о лестных словах президента швейцарского клуба Кристиана Константина.

В сентябре он сравнивал российского футболиста с Зинедином Зиданом: «Я всегда считал, что Антон – великий игрок с чертами ван Бастена или Зидана».

– На старте президент «Сьона» сравнивал тебя с Зиданом.

– Я видел. Уже не знаю, его нужно было в какой-то момент, наверное, остановить. Потому что это очень высокие слова, громкие.