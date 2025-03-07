Анчелотти: «Я никогда не приму решение об уходе из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможной отставке.
«Я никогда не приму решение об уходе из «Реала». Такое решение может принять только президент клуба.
Принадлежность к «Реалу» передается по наследству и обеспечивает сохранение истории, традиций и культуры.
Это уникальный клуб. Его ценности неоспоримы. Никогда не будет игрока, который мог бы быть больше, чем клуб», – заявил итальянец.
- Контракт Анчелотти рассчитан до лета 2026 года.
- Его вероятным преемником называют Хаби Алонсо из «Байера».
- Сообщалось, что действующий тренер «Реала» сохранит работу только в случае победы в Ла Лиге или Лиге чемпионов.
Источник: Mundo Deportivo