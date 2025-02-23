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  • Чеферин – о новом формате Лиги чемпионов: «99% людей сейчас довольны»

Чеферин – о новом формате Лиги чемпионов: «99% людей сейчас довольны»

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Delo.si оценил реакцию общественности на изменения формата еврокубков.

– Как вы восприняли реакцию на обновленную Лигу чемпионов УЕФА?

– Я слышал только положительные отзывы. Первоначально внимание уделялось дежурным критикам, которые появляются всякий раз, когда происходят какие-то изменения. По моим оценкам, 99% людей сейчас довольны обновленной Лигой чемпионов.

Турнир стал еще более непредсказуемым, чем прежде: до последнего момента никто не знал, пройдет ли квалификацию. Это абсолютный успех, и рейтинги Лиги чемпионов превосходны. Все три турнира, включая Лигу Европы и Лигу конференций, проходят успешно.

Спонсоры рады, что у небольших команд есть возможность принять участие. Теперь они все хотели бы присоединиться и вложить еще больше средств в соревнования УЕФА. Это также касается телевидения и других вещателей, которые обеспечили трансляцию матчей.

  • В этом сезоне вместо группового этапа в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций проводился общий этап, в котором все клубы находились в единой турнирной таблице.
  • Первые восемь команд на общем вышли в 1/8 финала напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, играли стыковые матчи.

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Источник: Спортс''

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23.02.2025 22:16
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Комментарии (1)
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R!Go
1740338595
Видимо я вхожу в тот 1% потому как ни один матч лч не смотрел в этом сезоне )
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