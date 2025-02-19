Клуб РПЛ обратился в ФИФА и УЕФА, «Зенит» охотится за двумя бразильцами, еще два соперника для сборной России и другие новости

Пименов стал одним из руководителей «Крыльев Советов» – клуб объявил о переходах Гагнидзе и Зиньковского

Россия может осенью сыграть с 11-й сборной мира и провести товарищеский матч с США

В Свердловской области два футболиста умерли во сне – есть версия с отравлением неизвестным веществом

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого победил чемпиона Японии в азиатской ЛЧ

В Италии сообщили о завершении переговоров «Торино» и «Спартака» по Иличу

Судью матча «Осасуна» – «Реал» отстранили от работы, ему грозит 5-летняя дисквалификация

«Зенит» сделал предложение по полузащитнику «Крузейро» – известна сумма возможного трансфера

«Ахмат» подтвердил обращение в ФИФА и УЕФА, а также аренду игрока «Спартака»

«Локомотив» не договорился с нападающим «Вердера»

«Реал» рассматривает тренера из АПЛ в качестве альтернативы Алонсо

Глебов переходит в «Динамо»: подробности

«Зенит» во второй раз отдаст Ду Кейроса в аренду и увеличит в 1,6 раза предложение по Жерсону

Стали известны 12 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов