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  • Арбитру, судившему матч «Осасуна» – «Реал», грозит 5-летняя дисквалификация

Арбитру, судившему матч «Осасуна» – «Реал», грозит 5-летняя дисквалификация

Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование в отношении арбитра Хосе Луиса Мунуэры Монтеро.

Внимание привлекла внефутбольная деятельность судьи. Он является учредителем компании Talentus Sports, которая занимается консалтингом и спортивным менеджментом.

Предположительно, компания Мунуэры Монтеро сотрудничает с Ла Лигой, УЕФА, RFEF и отдельными клубами, в том числе «Атлетико», «Манчестер Сити», «Астон Виллой» и «ПСЖ».

Рефери проверят на наличие конфликта интересов. Если вина будет доказана, то ему может грозить штраф до 100 тысяч евро и дисквалификация на срок до пяти лет.

  • Мунуэра Монтеро временно отстранен от работы по итогам субботнего матча «Осасуна»«Реал» (1:1).
  • Арбитр удалил полузащитника Джуда Беллингема якобы за матерное выражение.
  • Позднее он назначил пенальти в ворота мадридцев и не поставил несколько 11-метровых в ворота «Осасуны» в спорных эпизодах.

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Источник: AS

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