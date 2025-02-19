Арбитру, судившему матч «Осасуна» – «Реал», грозит 5-летняя дисквалификация

Комитет по соответствию Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) начал расследование в отношении арбитра Хосе Луиса Мунуэры Монтеро.

Внимание привлекла внефутбольная деятельность судьи. Он является учредителем компании Talentus Sports, которая занимается консалтингом и спортивным менеджментом.

Предположительно, компания Мунуэры Монтеро сотрудничает с Ла Лигой, УЕФА, RFEF и отдельными клубами, в том числе «Атлетико», «Манчестер Сити», «Астон Виллой» и «ПСЖ».

Рефери проверят на наличие конфликта интересов. Если вина будет доказана, то ему может грозить штраф до 100 тысяч евро и дисквалификация на срок до пяти лет.