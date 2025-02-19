Арбитр Мунуэра прояснил ситуацию с изображением Месси на стене его дома

Испанский футбольный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро прокомментировал обвинения в симпатиях к Лионелю Месси.
- Сообщалось, что на территории дома, принадлежащего арбитру, есть большая фреска с изображением аргентинского футболиста.
- Когда это стали обсуждать в соцсетях, неизвестный мужчина занялся скрытием мурала с помощью брезента.
«Я не живу в этом доме, и у меня нет там офиса. Это налоговая штаб-квартира другой компании, доля в которой принадлежит партнеру. В этом нет ничего странного.
Мне нечего скрывать, все прояснилось, и появятся новости о том, что все объяснимо», – сказал рефери.
- Мунуэра Монтеро временно отстранен от работы по итогам субботнего матча «Осасуна» – «Реал» (1:1).
- Арбитр удалил полузащитника Джуда Беллингема якобы за матерное выражение.
- Позднее он назначил пенальти в ворота мадридцев и не поставил несколько 11-метровых в ворота «Осасуны» в спорных эпизодах.
- Судью заподозрили в сотрудничестве с Ла Лигой, УЕФА и некоторыми клубами. Ему грозит штраф до 100 тысяч евро и дисквалификация на срок до 5 лет.