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  • Арбитр Мунуэра прояснил ситуацию с изображением Месси на стене его дома

Арбитр Мунуэра прояснил ситуацию с изображением Месси на стене его дома

Испанский футбольный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро прокомментировал обвинения в симпатиях к Лионелю Месси.

  • Сообщалось, что на территории дома, принадлежащего арбитру, есть большая фреска с изображением аргентинского футболиста.
  • Когда это стали обсуждать в соцсетях, неизвестный мужчина занялся скрытием мурала с помощью брезента.

«Я не живу в этом доме, и у меня нет там офиса. Это налоговая штаб-квартира другой компании, доля в которой принадлежит партнеру. В этом нет ничего странного.

Мне нечего скрывать, все прояснилось, и появятся новости о том, что все объяснимо», – сказал рефери.

  • Мунуэра Монтеро временно отстранен от работы по итогам субботнего матча «Осасуна»«Реал» (1:1).
  • Арбитр удалил полузащитника Джуда Беллингема якобы за матерное выражение.
  • Позднее он назначил пенальти в ворота мадридцев и не поставил несколько 11-метровых в ворота «Осасуны» в спорных эпизодах.
  • Судью заподозрили в сотрудничестве с Ла Лигой, УЕФА и некоторыми клубами. Ему грозит штраф до 100 тысяч евро и дисквалификация на срок до 5 лет.

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Источник: Cope

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19.02.2025 16:32
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Комментарии (2)
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Too bad
1739973665
Похоже начали давить его Перес дал команду ФАС
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Таврида
1739975526
"Это налоговая штаб-квартира другой компании, доля в которой принадлежит партнеру." Что за партнер? 1XBET - ставки на спорт?)
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