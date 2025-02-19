Арбитр Мунуэра прояснил ситуацию с изображением Месси на стене его дома

Испанский футбольный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро прокомментировал обвинения в симпатиях к Лионелю Месси.

Сообщалось, что на территории дома, принадлежащего арбитру, есть большая фреска с изображением аргентинского футболиста.

Когда это стали обсуждать в соцсетях, неизвестный мужчина занялся скрытием мурала с помощью брезента.

«Я не живу в этом доме, и у меня нет там офиса. Это налоговая штаб-квартира другой компании, доля в которой принадлежит партнеру. В этом нет ничего странного.

Мне нечего скрывать, все прояснилось, и появятся новости о том, что все объяснимо», – сказал рефери.