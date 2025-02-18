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  • В доме арбитра, судившего матч «Осасуна» – «Реал», нашли фреску с изображением Месси

В доме арбитра, судившего матч «Осасуна» – «Реал», нашли фреску с изображением Месси

Футбольный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро оказался поклонником Лионеля Месси.

На территории его особняка есть большая фреска с изображением аргентинского футболиста.

Когда это стали обсуждать в соцсетях, неизвестный мужчина занялся скрытием мурала с помощью брезента.

  • Мунуэра Монтеро временно отстранен от работы по итогам субботнего матча «Осасуна» – «Реал» (1:1).
  • Арбитр удалил полузащитника Джуда Беллингема якобы за матерное выражение.
  • Позднее он назначил пенальти в ворота мадридцев и не поставил несколько 11-метровых в ворота «Осасуны» в спорных эпизодах.

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Источник: Ok Diario

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18.02.2025 21:21
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Комментарии (1)
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Таврида
1739904983
̶Н̶а̶р̶к̶о̶т̶и̶к̶и̶ фреску ему подбросили по заказу Флорентино Переса, очевидно же)
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