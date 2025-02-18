В доме арбитра, судившего матч «Осасуна» – «Реал», нашли фреску с изображением Месси

Футбольный судья Хосе Луис Мунуэра Монтеро оказался поклонником Лионеля Месси.

На территории его особняка есть большая фреска с изображением аргентинского футболиста.

Когда это стали обсуждать в соцсетях, неизвестный мужчина занялся скрытием мурала с помощью брезента.