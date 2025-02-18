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  • «Ахмат» обратился в ФИФА и УЕФА: «Мы будем защищать свои права»

«Ахмат» обратился в ФИФА и УЕФА: «Мы будем защищать свои права»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил, что клуб решил жаловаться в международные инстанции в связи с уходом Камило.

  • Бразилец играл в РПЛ с августа 2023 года.
  • Этой зимой он не вернулся в Россию после отпуска.
  • Позднее стало известно, что полузащитник подписал контракт с «Гремио» до конца 2027 года.

«Мы будем защищать свои права. Подали в ФИФА и УЕФА бумаги. Он расторг соглашение в одностороннем порядке без видимых причин и заключил контракт с «Гремио».

Хотя мы отправляли в клуб письмо, что у Камило действующий контракт, он не свободный агент. Будем общаться в юридической плоскости», – сказал Айдамиров.

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Источник: «Матч ТВ»

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18.02.2025 20:00
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Комментарии (6)
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Semenycch
1739898483
Сейчас рановато. После победы стоит начать.
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fakeid
1739899004
влипла камила, щас её конкретно нагнут + огромный штраф от клуба + дипломатический приём у рамзана)
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Таврида
1739900061
Донецкий (тогда еще) Шахтер, крепко Илсиньо прищемил за такую же хрень, но в Бразилии идиоты, как и обезъяны, неистребимы...
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Интерес
1739900574
Какие ПРАВА,если ВВП и ДДТ ещё не договорились о новом переделе мира? Сидите ровно на опе,терпите и ждите.
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...короче
1739901372
...а я, честно говоря, думал, что этот хрен вернулся уже. Поохерели в край, нельзя это безнаказанно оставлять...
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R_a_i_n
1739906984
Лакмусовая бумажка для всех этих фиф. По сути это воровство. Нужна показательная порка и для игрока и для клуба. Первому дискву на год, второму запрет на трансферы на пару лет. Другим не повадно будет.
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