«Ахмат» обратился в ФИФА и УЕФА: «Мы будем защищать свои права»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил, что клуб решил жаловаться в международные инстанции в связи с уходом Камило.

Бразилец играл в РПЛ с августа 2023 года.

Этой зимой он не вернулся в Россию после отпуска.

Позднее стало известно, что полузащитник подписал контракт с «Гремио» до конца 2027 года.

«Мы будем защищать свои права. Подали в ФИФА и УЕФА бумаги. Он расторг соглашение в одностороннем порядке без видимых причин и заключил контракт с «Гремио».

Хотя мы отправляли в клуб письмо, что у Камило действующий контракт, он не свободный агент. Будем общаться в юридической плоскости», – сказал Айдамиров.