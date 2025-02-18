Россия может осенью сыграть с 11-й сборной мира

Стал известен еще один потенциальный соперник сборной России в 2025 году.

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил о возможном товарищеском матче с командой Валерия Карпина в ноябре.

«Игра с Россией должна пройти в ноябрьскую паузу этого года. Пока сделка не закрыта, на этой неделе мы примем решение.

По месту проведения мы выбираем разные варианты. Этот матч может пройти как в России, так и в одной из азиатских стран. К концу недели надеемся решить этот вопрос», – сказал Алонсо.