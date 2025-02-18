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Россия может осенью сыграть с 11-й сборной мира

Стал известен еще один потенциальный соперник сборной России в 2025 году.

Президент Уругвайской ассоциации футбола Игнасио Алонсо заявил о возможном товарищеском матче с командой Валерия Карпина в ноябре.

«Игра с Россией должна пройти в ноябрьскую паузу этого года. Пока сделка не закрыта, на этой неделе мы примем решение.

По месту проведения мы выбираем разные варианты. Этот матч может пройти как в России, так и в одной из азиатских стран. К концу недели надеемся решить этот вопрос», – сказал Алонсо.

  • Уругвай занимает 11-е место в рейтинге ФИФА.
  • Ранее были утверждены 3 соперника российской сборной на 2025-й год – это Нигерия, Замбия и Беларусь.

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Источник: Sport24

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Комментарии (2)
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Айболид
1739880370
Давай дон Игнасио , не ..... не обмани короче .
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Semenycch
1739883709
Отличная команда. Очень интересно будет посмотреть.
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