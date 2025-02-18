Новые подробности смерти двух футболистов в Свердловской области

Появилась новая версия, почему умерли два игрока команды «ПОЗ-Прогресс» из Свердловской области.

«Футболисты-любители из Верхней Пышмы скончались из-за отравления неизвестным веществом. Его образцы уже отправили на определение наркотического или ядовитого составляющего», – сообщил источник.