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  • Новые подробности смерти двух футболистов в Свердловской области

Новые подробности смерти двух футболистов в Свердловской области

Появилась новая версия, почему умерли два игрока команды «ПОЗ-Прогресс» из Свердловской области.

«Футболисты-любители из Верхней Пышмы скончались из-за отравления неизвестным веществом. Его образцы уже отправили на определение наркотического или ядовитого составляющего», – сообщил источник.

  • Предварительно, причиной смерти спортсменов стала острая сердечная недостаточность.
  • Ее могло спровоцировать употребление энергетических напитков.
  • Погибшие – 32-летний Ян Журавлeв и 33-летний Данил Хилобок. У первого были проблемы с сердцем.

Источник: Mash

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18.02.2025 18:57
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Комментарии (1)
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...короче
1739895583
...сразу было ясно, что первоначальная версия их смерти - туфта полная. Ещё и не постеснялись её озвучить...
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