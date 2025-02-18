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В Свердловской области два футболиста умерли во сне

Стало известно о смерти двух игроков команды «ПОЗ-Прогресс» из Свердловской области.

32-летний Ян и 33-летний Даниил легли спать после тренировки и не проснулись.

Вечером все футболисты чувствовали себя хорошо, никто не жаловался на здоровье.

У Яна были проблемы с сердцем, Даниил считался полностью здоровым.

Причиной смерти спортсменов могли стать энергетики. Напиток мог спровоцировать острую сердечную недостаточность.

Ян и Даниил, вероятно, выпили энергетик перед тренировкой, что сильно подняло сердечный ритм, который критически упал во время сна после физнагрузок.

Какого-либо яда и наркотиков в крови погибших не обнаружено. У каждого футболиста остались жeны и дети.

Источник: Shot

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18.02.2025 16:16
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Комментарии (3)
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Mirak92
1739890662
Наркоту со спортом не совмещают. Мотор не выдержал
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slavа0508
1739892088
Да ну нахер энергетик . что то тут другое ...
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k611
1739893253
Как то странно, оба молодые, оба спортсмены. Как то в версию с энергетиками слабо верится.
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