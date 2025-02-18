В Свердловской области два футболиста умерли во сне

Стало известно о смерти двух игроков команды «ПОЗ-Прогресс» из Свердловской области.

32-летний Ян и 33-летний Даниил легли спать после тренировки и не проснулись.

Вечером все футболисты чувствовали себя хорошо, никто не жаловался на здоровье.

У Яна были проблемы с сердцем, Даниил считался полностью здоровым.

Причиной смерти спортсменов могли стать энергетики. Напиток мог спровоцировать острую сердечную недостаточность.

Ян и Даниил, вероятно, выпили энергетик перед тренировкой, что сильно подняло сердечный ритм, который критически упал во время сна после физнагрузок.

Какого-либо яда и наркотиков в крови погибших не обнаружено. У каждого футболиста остались жeны и дети.