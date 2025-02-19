Стали известны 12 из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов

Определились еще четыре команды, которые сыграют в 1/8 финала ЛЧ.
Сегодня путевки в следующий раунд турнира получили «Фейеноорд», «Бавария», «Брюгге» и «Бенфика», выбившие «Милан», «Селтик», «Аталанту» и «Монако» соответственно.
Они присоединились к «Ливерпулю», «Барселоне», «Арсеналу», «Интеру», «Атлетико», «Байеру», «Астон Вилле» и «Лиллю».
- В среду еще 4 путевки будут разыграны в парах «Реал» – «Манчестер Сити», «ПСЖ» – «Брест», ПСВ – «Ювентус» и «Боруссия Д» – «Спортинг».
- Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в четверг, 21 февраля.