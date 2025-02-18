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«Локомотив» не договорился с нападающим «Вердера»

18 февраля 2025, 20:20
1

Форвард «Вердера» Марвин Дукщ не перейдет в «Локомотив».

Срыв сделки подтвердил посредник в переговорах Дарио Крешич.

«Переговоры начались хорошо. На первой стадии все получалось. Проблемы возникли при обсуждении личных условий игрока, которые, по мнению клуба, были очень большие.

Мы пытались найти способы решения этого. Со всем остальным все было в порядке. Но также поджимало время, близится конец трансферного окна.

К сожалению, переход не получилось осуществить из-за личных условий игрока. Дукш – отличный футболист. Но его условия были большими для клуба», – сказал Крешич.

  • В этом сезоне 30-летний Дукщ забил 7 голов и сделал 9 ассистов в 25 матчах.
  • Рыночная стоимость нападающего – 9 миллионов евро.
  • Сообщалось, что он требовал у «Локомотива» зарплату в размере 2,5 миллиона евро в год.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Вердер Локомотив Дукщ Марвин
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смолов федор
1739899385
ну и хорошо значит лучше купим
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