Пименов стал одним из руководителей «Крыльев Советов»

Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора ПФК «Крылья Советов».
Он будет курировать стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого специалист возьмет на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиа-блок.
- В ходе футбольной карьеры с 1998 по 2010 годы Пименов выступал за «Локомотив», «Динамо», «Метц», «Аланию», минское «Динамо», «Локомотив-2», «Торпедо-ЗИЛ», первую и молодежную сборные России.
- 43-летний Пименов является двукратным чемпионом и обладателем Кубка России, амбассадором РФС и экспертом телеканала «Матч ТВ». С сентября прошлого года занимал должность заместителя директора ФК «Орел».