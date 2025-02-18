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Пименов стал одним из руководителей «Крыльев Советов»

Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора ПФК «Крылья Советов».

Он будет курировать стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого специалист возьмет на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиа-блок.

  • В ходе футбольной карьеры с 1998 по 2010 годы Пименов выступал за «Локомотив», «Динамо», «Метц», «Аланию», минское «Динамо», «Локомотив-2», «Торпедо-ЗИЛ», первую и молодежную сборные России.
  • 43-летний Пименов является двукратным чемпионом и обладателем Кубка России, амбассадором РФС и экспертом телеканала «Матч ТВ». С сентября прошлого года занимал должность заместителя директора ФК «Орел».

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Источник: официальный сайт «Крыльев Советов»

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Комментарии (3)
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fakeid
1739862650
отъелся так, что можно было сразу в госдуму податься, а не в крылья
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...короче
1739863524
...в руку портфель и кресло под жопу, и много умных и правильных слов...
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Spartak_forv@
1739865100
Пименов больше подходит для рекламы пива
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