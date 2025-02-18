Пименов стал одним из руководителей «Крыльев Советов»

Руслан Пименов назначен на должность заместителя генерального директора ПФК «Крылья Советов».

Он будет курировать стратегию развития клуба от академии до основной команды, а также селекционную работу службы скаутов. Помимо этого специалист возьмет на себя вопросы привлечения спонсоров, популяризацию футбола и медиа-блок.