Сборная России может провести товарищеский матч с США

Матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, допустил проведение товарищеской встречи с Россией на нейтральной территории.
«Конечно, почему бы и нет. Можно организовать такой матч. Считаю, это отличная идея.
Для этого нужно больше деталей, а также официальное письмо РФС.
Не думаю, что будет сложно организовать такой матч», – сказал Деста.
- Сборная России отстранена от международных турниров почти 3 года.
- Сборная США пока не играет официальные матчи, готовясь к домашнему ЧМ-2026.
- Сегодня в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями двух стран. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества в полном объeме.