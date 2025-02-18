Сборная России может провести товарищеский матч с США

Матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, допустил проведение товарищеской встречи с Россией на нейтральной территории.

«Конечно, почему бы и нет. Можно организовать такой матч. Считаю, это отличная идея.

Для этого нужно больше деталей, а также официальное письмо РФС.

Не думаю, что будет сложно организовать такой матч», – сказал Деста.