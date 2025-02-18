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Сборная России может провести товарищеский матч с США

Матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, допустил проведение товарищеской встречи с Россией на нейтральной территории.

«Конечно, почему бы и нет. Можно организовать такой матч. Считаю, это отличная идея.

Для этого нужно больше деталей, а также официальное письмо РФС.

Не думаю, что будет сложно организовать такой матч», – сказал Деста.

  • Сборная России отстранена от международных турниров почти 3 года.
  • Сборная США пока не играет официальные матчи, готовясь к домашнему ЧМ-2026.
  • Сегодня в Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями двух стран. Стороны договорились о возобновлении сотрудничества в полном объeме.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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18.02.2025 19:07
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Комментарии (9)
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Цугундeр
1739896900
Чё деется-то..) Интересно ,что сдохло в лесу?
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Semenycch
1739899027
У це европейцев подгорит немало! :))
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