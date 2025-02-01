Глушаков ответил, способен ли Промес усилить «Спартак» после года в ОАЭ

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил перспективы Квинси Промеса в случае возвращения в московский клуб.
– В январе много писали о возможном возвращении Квинси Промеса. Нужен ли он новому «Спартаку»?
– Уверен, на данном этапе он реально способен помочь. Нидерландец же в ОАЭ не кукурузу охраняет.
Он выходит на поле, пусть не на самом высоком уровне. Главное, не растерять форму. Знаю по себе, поскольку сам играл и в пляжный футбол, и в Медиалиге, а потом возвращался в РПЛ.
Если физические кондиции Промеса в норме, он в состоянии принести пользу, а мастерство за год не растерял. Думаю, и сам Квинси не прочь вернуться в Россию.
– Известно, что вы дружите. Как он вообще отнесся ко всему произошедшему с ним в 2024-м?
– Продолжаем близко общаться. Вот перед Новым годом разговаривали. Понятно, он хочет опять выступать за «Спартак». Хорошее желание.
Когда Промеса арестовали в ОАЭ, тоже поддержал его. Ведь друзья познаются ещe и в беде. Пытался подбадривать как мог.
- Промес выступал за «Спартак» с 2021 года. До этого он был в клубе с 2014 по 2018 год.
- Голландец провел 235 матчей и забил 114 голов.
- Прошлым летом с ним не продлили контракт. Футболист в конце февраля не смог вернуться в Россию из ОАЭ в связи с уголовным преследованием.
- Квинси грозит экстрадиция в Нидерланды, где его ждет реальный тюремный срок.
- На родине экс-спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.