Глушаков ответил, способен ли Промес усилить «Спартак» после года в ОАЭ

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков оценил перспективы Квинси Промеса в случае возвращения в московский клуб.

– В январе много писали о возможном возвращении Квинси Промеса. Нужен ли он новому «Спартаку»?

– Уверен, на данном этапе он реально способен помочь. Нидерландец же в ОАЭ не кукурузу охраняет.

Он выходит на поле, пусть не на самом высоком уровне. Главное, не растерять форму. Знаю по себе, поскольку сам играл и в пляжный футбол, и в Медиалиге, а потом возвращался в РПЛ.

Если физические кондиции Промеса в норме, он в состоянии принести пользу, а мастерство за год не растерял. Думаю, и сам Квинси не прочь вернуться в Россию.

– Известно, что вы дружите. Как он вообще отнесся ко всему произошедшему с ним в 2024-м?

– Продолжаем близко общаться. Вот перед Новым годом разговаривали. Понятно, он хочет опять выступать за «Спартак». Хорошее желание.

Когда Промеса арестовали в ОАЭ, тоже поддержал его. Ведь друзья познаются ещe и в беде. Пытался подбадривать как мог.