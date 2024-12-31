Самедов высказался о перспективах «Спартака» выиграть РПЛ

Александр Самедов порассуждал о шансах «Спартака» стать чемпионом России в 2025 году.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах РПЛ.

Команда ушла на зимнюю паузу на 3-м месте в чемпионате с отставанием от лидеров в 2 балла.

У москвичей 6 побед подряд в Премьер-лиге.

– Как тебе «Спартак» в этом сезоне?

– Я симпатизирую Станковичу, как футболисту. Возможно, это играет роль. Плюс я попал на стажировку и увидел атмосферу, я увидел его команду, кто с ним приехал и помогает ему – это 100% единомышленников.

Я видел по телевидению много экспертных мнений, которые ругали Станковича. Я с этими мнениями никогда не был согласен. Я в него верил и мне действительно казалось, что команда при нем прогрессирует.

Понятно, что нужно привыкнуть. Понятно, что он где-то менял схему. Была супернеудачная игра с «Локомотивом», которую я тоже смотрел и для меня их провал был удивителен.

Но Станкович умеет реагировать на такие поражения. Общественность создавала такое (мнение): «Привели кого-то, что это такое? Во что они играют?»

Он умеет классно выходить из этих ситуаций. Его реакция и яркая игра «Спартака» в концовке (осени), и вот, пожалуйста, они в двух очках от первого места.

«Спартак» для меня – претендент на чемпионство. Они должны еще стать лучше. Впереди три месяца, наверняка будут усиления.