Дзюба чуть не расплакался после победы над «Оренбургом»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после матча 17‑го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0) объяснил, почему делал много передач пяткой.

– Много передач пяткой. Почему?

– Спасибо болельщикам, это важнейший матч. Пяткой действовал по ситуации. Старался мячи сохранять. Сил было сегодня очень много, вспомнил молодость. Очень счастлив, это самая важная победа на данном этапе.

После этой небольшой неудачной серии в Кубке ребята победили, добавили позитива, сейчас важнейшая победа. Мы просто счастливы, чуть не расплакался. С возрастом стал еще сентиментальнее.

Силы есть. Спасибо тренерскому и медицинскому штабу, ребята меня всегда подводят хорошо. Чувствую себя прекрасно. Уже конец сезона, а начал чувствовать себя прекрасно к отпуску. В целом классная работа команды. Важная игра на ноль в чемпионате. Ключевая победа.

Дзюба провел на поле все 90 минут и был признан лучшим игроком матча.

Единственный гол на 60-й минуте встречи забил Стефан Лончар.

«Акрон» занимает 9-е место с 19 очками после 17 матчей. «Оренбург» идет последним с 8 баллами.

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