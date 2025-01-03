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    • Слуцкий раскритиковал клубы, которые летом отказались от Дзюбы: «Вы идиоты!»

    Слуцкий раскритиковал клубы, которые летом отказались от Дзюбы: «Вы идиоты!»

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий считает, что прошлым летом Артем Дзюба был очень ценным активом на российском трансферном рынке.

    • 36-летний форвард перешел в «Акрон» 12 сентября.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.

    «Когда Дзюба был без команды, я говорил: «Ребята, кто хочет сорвать джекпот, кто хочет реально, чтобы команда сразу получила тройное повышение к своему уровню – берите Дзюбу».

    При всeм уважении к «Акрону», не будь там сейчас Артeма, команда бы была значительно ниже. То есть те три гола и три ассиста, которые он сделал, – это большая статистика за 10 матчей, которые он провeл. Там чуть меньше единицы за игру, плюс влияние на команду, плюс мотивация внутренняя, которая есть, и так далее.

    Я понимаю, что это действительно так. И команды, которые не берут его под предлогом «ой, у него плохая репутация»… Ну, вот вы его не взяли, а он же вам и забил, воткнул. Вы же ещe и вылетите, но вы не взяли его из-за мифической репутации.

    А вас не смущает репутация, что он там без одного мяча лучший бомбардир за всю историю российского футбола за все времена? А вас не смущает репутация, сколько раз он признавался лучшим игроком, сколько у него голов и матчей за сборную, что он, даже будучи в арендах, во всех командах везде давал статистику.

    Если все эти вещи перевешивает то, что он принимал участие во всяких шоу, то вы идиоты! Я другого слова не подберу.

    Так же и в моeм случае: если участие в шоу для вас перевешивает то количество матчей, которые провeл на профессиональном уровне, то количество футболистов, которые подготовлены, то количество трофеев которые выиграны, тогда вы идиоты», – сказал Слуцкий.

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    Источник: Okko

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    03.01.2025 15:40
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