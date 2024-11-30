Реакция губернатора Федорищева на новость об отставке Осинькина

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, прокомментировал инсайд об отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Уход Осинькина? Это не так, Игорь Витальевич работает, ведeт команду в восьмeрку», – сказал Федорищев.

Осинькин уже договаривается о назначении в «Химки».

В 2021 году тренер вернул «Крылья» в РПЛ и вывел в финал Кубка.

Несколько недель назад Федорищев заверил, что Осинькин до конца сезона не уйдет.

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