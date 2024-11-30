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  • Реакция губернатора Федорищева на новость об отставке Осинькина

Реакция губернатора Федорищева на новость об отставке Осинькина

30 ноября 2024, 13:25
6

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, прокомментировал инсайд об отставке главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Уход Осинькина? Это не так, Игорь Витальевич работает, ведeт команду в восьмeрку», – сказал Федорищев.

  • Осинькин уже договаривается о назначении в «Химки».
  • В 2021 году тренер вернул «Крылья» в РПЛ и вывел в финал Кубка.
  • Несколько недель назад Федорищев заверил, что Осинькин до конца сезона не уйдет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Осинькин Игорь
Комментарии (6)
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TIMOTHY
1732965569
Смутные схемы какие то в Самаре
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DOCTOR PENALTY
1732967578
Ну, вот и дал заднюю... Несолидно для губера.
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Борис34684
1732971142
Похоже губер и не мужик вообще, гниль какая то.
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subbotaspartak
1732971264
Химки недалеки, по всем понятиям..
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zigbert
1732972575
Видимо губернатор решил держаться до последнего.
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Spartak_forv@
1732979199
Слушайте,а гражданин то так за пару недель у Ротенберга отберет титул главного шоумена отечественного спорта
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