В пятницу, 22 ноября, в 22-м туре РПЛ встречаются «Рубин» и «Акрон». Игра состоится в Казани, начало – в 19:00 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова располагается на 7-й позиции в РПЛ, набрав 19 очков. «Рубин» добыл 5 победу, 4 раза сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 17:22.

Последние результаты «Рубина»:

«Акрон»

«Акрон» набрал 16 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Заура Тедеева добыли 4 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 19:30.

Предыдущие результаты «Акрона» в РПЛ:

Очные встречи

23.10.24 «Акрон» – «Рубин» – 0:1 Кубок России;

19.08.24 «Акрон» – «Рубин» – 1:2 РПЛ;

30.07.24 «Рубин» – «Акрон» – 4:0 Кубок России;

13.05.23 «Рубин» – «Акрон» – 3:2 Первая лига;

23.10.22 «Акрон» – «Рубин» – 0:0 Первая лига.

Прогноз на матч «Рубин» – «Акрон»

«Рубин» ни разу не проиграл «Акрону» за всю историю противостояния. Сейчас также нет предпосылок для победы гостей. Прогноз – П1 с коэффициентом 2.07.

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