Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Тренер «Акрона» объяснил крупное поражение от «Рубина»

    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал комментарии после проигранного матча 16-го тура РПЛ против «Рубина».

    • Казанцы дома разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

    – Первые 20 минут, наверное, итог игры и предопределили?

    – Да, но первые 10 минут были за нами. У нас получалось реализовывать те идеи, которые мы готовили перед матчем с «Рубином».

    Активно играли и хорошо прессинговали, но потом произошли две ошибки, которые вообще не должны случаться у игроков, выступающих на таком уровне.

    Второй тайм был продолжением наших удачных 10 минут в первом тайме. Мы держались на уровне, но тот гандикап, который создал соперник, не дал психологически правильно выстраивать действия в атаке и, в особенности, в обороне. Мы позволили сделать Даку то, что он не мог бы сделать сам.

    – При этом у вашей команды практически не было моментов во втором тайме. С чем это связано?

    – Мы доводили атаки до моментов, у того же Дзюбы был момент, когда он не попал с довольно удобного положения.

    Также соперник много блокировал наши передачи, здесь нам не хватило какого‑то терпения, хладнокровия и мастерства.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Тедеев: «Дзюба – сильнейший нападающий России» 7
    Тренер «Акрона» – о громком интервью Дзюбы: «Тяжело читать такие вещи» 11
    Тренер «Акрона» прокомментировал невызов Дзюбы в сборную России 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.11.2024 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 