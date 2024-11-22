Тренер «Акрона» объяснил крупное поражение от «Рубина»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев дал комментарии после проигранного матча 16-го тура РПЛ против «Рубина».

Казанцы дома разгромили соперника со счетом 3:0.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Первые 20 минут, наверное, итог игры и предопределили?

– Да, но первые 10 минут были за нами. У нас получалось реализовывать те идеи, которые мы готовили перед матчем с «Рубином».

Активно играли и хорошо прессинговали, но потом произошли две ошибки, которые вообще не должны случаться у игроков, выступающих на таком уровне.

Второй тайм был продолжением наших удачных 10 минут в первом тайме. Мы держались на уровне, но тот гандикап, который создал соперник, не дал психологически правильно выстраивать действия в атаке и, в особенности, в обороне. Мы позволили сделать Даку то, что он не мог бы сделать сам.

– При этом у вашей команды практически не было моментов во втором тайме. С чем это связано?

– Мы доводили атаки до моментов, у того же Дзюбы был момент, когда он не попал с довольно удобного положения.

Также соперник много блокировал наши передачи, здесь нам не хватило какого‑то терпения, хладнокровия и мастерства.

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