Кержаков прокомментировал стремление Дзюбы побить два его рекорда

Александр Кержаков высказался о соперничестве с Артемом Дзюбой.

Форвард «Акрона» нацелен побить два рекорда экс-зенитовца.

Сейчас Кержаков сохраняет статус лучшего бомбардира в истории российского футбола.

Также он делит с Дзюбой рекорд по числу голов за сборную России (у обоих по 30).

– Дзюбе один гол до тебя. Ты следишь за этой движухой?

– Если честно, думал, что Дзюба уже давно меня обогнал. Не слежу, но невольно напоминают.

– Дзюбе нужен один гол в сборной, чтобы обогнать тебя. Если бы ты был тренером сборной, ты бы вызвал Дзюбу?

– Просто чтобы гол забил – нет, если бы он был лучшим на своей позиции – да.