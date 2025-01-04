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    • Кержаков прокомментировал стремление Дзюбы побить два его рекорда

    Кержаков прокомментировал стремление Дзюбы побить два его рекорда

    Александр Кержаков высказался о соперничестве с Артемом Дзюбой.

    • Форвард «Акрона» нацелен побить два рекорда экс-зенитовца.
    • Сейчас Кержаков сохраняет статус лучшего бомбардира в истории российского футбола.
    • Также он делит с Дзюбой рекорд по числу голов за сборную России (у обоих по 30).

    – Дзюбе один гол до тебя. Ты следишь за этой движухой?

    – Если честно, думал, что Дзюба уже давно меня обогнал. Не слежу, но невольно напоминают.

    – Дзюбе нужен один гол в сборной, чтобы обогнать тебя. Если бы ты был тренером сборной, ты бы вызвал Дзюбу?

    – Просто чтобы гол забил – нет, если бы он был лучшим на своей позиции – да.

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    Источник: «СБГ Шоу»

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    04.01.2025 09:25
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    Комментарии (7)
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    Spartak_forv@
    1735974038
    Рекорд может и падёт,но kerzhakoved останется навечно
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    Romeo 123
    1735977076
    Пусть рекорд останется за кержаковым в дзюбе много говна
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    ПалкоВводецъ007
    1735988459
    Не судьба Дзюбе переплюнуть Кержа.
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