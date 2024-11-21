22 ноября на стадионе «Луи II» «Монако», находящийся в отличной форме, принимает середняка таблицы – «Брест». Хозяева стремятся укрепить свои позиции на вершине турнирной таблицы, тогда как гости пытаются найти стабильность в результатах.

«Монако»

«Монако» занимает второе место в Лиге 1 с 23 очками и показывает высокую результативность – 10 голов в последних 5 матчах. Несмотря на небольшие проблемы в обороне, команда продолжает демонстрировать атакующий футбол. Лидер атак «Монако» – Элисс Бен-Сегир, забивший 4 мяча за сезон, играет ключевую роль в нападении.

Последние матчи «Монако»:

«Брест»

«Брест» занимает 12-е место в Лиге 1 с 13 очками. Команда продолжает сталкиваться с проблемами в обороне, пропуская в среднем 1.4 гола за матч. Тем не менее, «Брест» забивает стабильно, в среднем 1.2 гола за игру. Лидер атак «Бреста» – Махди Камара, оформивший 3 мяча в 15 матчах.

Последние матчи «Бреста»:

Личные встречи

В последних 5 встречах «Монако» неизменно побеждал «Брест», демонстрируя полное преимущество в классе. В этих матчах монегаски забивали не менее двух голов, а оборона оказывалась достаточно надежной, чтобы не пропустить более одного гола.

Последние встречи:

«Брест» 0:2 «Монако»

«Монако» 2:0 «Брест»

«Брест» 1:2 «Монако»

«Монако» 1:0 «Брест»

«Монако» 4:2 «Брест»

Прогноз на матч «Монако» – «Брест»

Ожидается, что «Монако» будет доминировать на своем поле. Учитывая проблемы «Бреста» в защите и хорошую форму хозяев, шансы на уверенную победу «Монако» выглядят высоко вероятными. Однако «Брест» способен создать момент и забить хотя бы один гол.

Рекомендации для ставок:

Победа «Монако» с форой (-1.5) – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

Оба забьют – Да – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Монако» с форой (-1.5) за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятный результат – победа хозяев с уверенным счетом.

Рекомендация: 3:1 в пользу «Монако» за коэффициент 10.00.

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