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    • Прогноз на точный счет матча «Монако» – «Брест», Лига 1, 22 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Монако» – «Брест», Лига 1, 22 ноября 2024 года

    22 ноября на стадионе «Луи II» «Монако», находящийся в отличной форме, принимает середняка таблицы – «Брест». Хозяева стремятся укрепить свои позиции на вершине турнирной таблицы, тогда как гости пытаются найти стабильность в результатах.

    «Монако»

    «Монако» занимает второе место в Лиге 1 с 23 очками и показывает высокую результативность – 10 голов в последних 5 матчах. Несмотря на небольшие проблемы в обороне, команда продолжает демонстрировать атакующий футбол. Лидер атак «Монако» – Элисс Бен-Сегир, забивший 4 мяча за сезон, играет ключевую роль в нападении.

    Последние матчи «Монако»:

    «Брест»

    «Брест» занимает 12-е место в Лиге 1 с 13 очками. Команда продолжает сталкиваться с проблемами в обороне, пропуская в среднем 1.4 гола за матч. Тем не менее, «Брест» забивает стабильно, в среднем 1.2 гола за игру. Лидер атак «Бреста» – Махди Камара, оформивший 3 мяча в 15 матчах.

    Последние матчи «Бреста»:

    • «Монпелье» 3:1 «Брест»
    • «Спарта Прага» 1:2 «Брест» (Лига чемпионов)
    • «Брест» 0:1 «Ницца»
    • «Реймс» 1:2 «Брест»
    • «Брест» 1:1 «Байер» (Лига чемпионов)

    Личные встречи

    В последних 5 встречах «Монако» неизменно побеждал «Брест», демонстрируя полное преимущество в классе. В этих матчах монегаски забивали не менее двух голов, а оборона оказывалась достаточно надежной, чтобы не пропустить более одного гола.

    Последние встречи:

    • «Брест» 0:2 «Монако»
    • «Монако» 2:0 «Брест»
    • «Брест» 1:2 «Монако»
    • «Монако» 1:0 «Брест»
    • «Монако» 4:2 «Брест»

    Прогноз на матч «Монако» – «Брест»

    Ожидается, что «Монако» будет доминировать на своем поле. Учитывая проблемы «Бреста» в защите и хорошую форму хозяев, шансы на уверенную победу «Монако» выглядят высоко вероятными. Однако «Брест» способен создать момент и забить хотя бы один гол.

    Рекомендации для ставок:

    • Победа «Монако» с форой (-1.5) – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75
    • Оба забьют – Да – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Монако» с форой (-1.5) за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    Наиболее вероятный результат – победа хозяев с уверенным счетом.

    Рекомендация: 3:1 в пользу «Монако» за коэффициент 10.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.11.2024 10:48
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