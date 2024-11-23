Головин прокомментировал первый гол за «Монако» в этом сезоне

Капитан «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Брестом» в 12-м туре чемпионата Франции.

Монегаски выиграли со счетом 3:2.

Головин забил на 24-й минуте.

Это его первое голевое действие в сезоне-2024/25.

– Получилась сложная игра, хотя нам удалось забить быстрый гол, а к середине первого тайма мы вели уже 2:0.

Кстати, счет мог быть и крупнее, был еще момент с попаданием в штангу.

Но «Брест» – непростой соперник, все-таки они в этом сезоне играют в Лиге чемпионов и делают это неплохо.

Ситуация осложнилась для нас, когда сразу после перерыва они отыграли один мяч. Поэтому второй тайм получился немного нервным.

У обеих команд были возможности забить, однако в целом мы контролировали ситуацию, довели дело до победы и заслуженно выиграли, забив третий гол.

– Вы забили впервые в сезоне. Какие эмоции?

– Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу, набрать три очка.

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