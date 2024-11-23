Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Головин прокомментировал первый гол за «Монако» в этом сезоне

    Головин прокомментировал первый гол за «Монако» в этом сезоне

    Капитан «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Брестом» в 12-м туре чемпионата Франции.

    • Монегаски выиграли со счетом 3:2.
    • Головин забил на 24-й минуте.
    • Это его первое голевое действие в сезоне-2024/25.

    – Получилась сложная игра, хотя нам удалось забить быстрый гол, а к середине первого тайма мы вели уже 2:0.

    Кстати, счет мог быть и крупнее, был еще момент с попаданием в штангу.

    Но «Брест» – непростой соперник, все-таки они в этом сезоне играют в Лиге чемпионов и делают это неплохо.

    Ситуация осложнилась для нас, когда сразу после перерыва они отыграли один мяч. Поэтому второй тайм получился немного нервным.

    У обеих команд были возможности забить, однако в целом мы контролировали ситуацию, довели дело до победы и заслуженно выиграли, забив третий гол.

    – Вы забили впервые в сезоне. Какие эмоции?

    – Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу, набрать три очка.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Головин сделал первое голевое действие в этом сезоне
    Головин восстановился от травмы
    Карпин выбрал лучшего российского игрока в 2024 году
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 