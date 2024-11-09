10 ноября на «Групама Стэдиум» «Лион» принимает «Сент-Этьен» в рамках 11-го тура Лиги 1. Противостояние между этими командами всегда вызывает интерес, а текущая форма соперников предвещает упорную борьбу.

«Лион»

«Лион» занимает 7-е место с 15 очками и демонстрирует неплохую форму, несмотря на серию ничьих в последних играх. Команда играет стабильно в атаке, забивая в 6 последних матчах Лиги 1. Малик Фофана с 5 голами в сезоне ведет за собой нападение «Лиона». В последних пяти матчах команда забила 9 мячей, но и пропустила 6, что указывает на определенные проблемы в обороне.

Последние матчи «Лиона»:

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» занимает 16-е место с 10 очками и пока показывает переменчивые результаты. В последних матчах команда смогла одержать несколько важных побед, включая уверенную победу над «Страсбуром» (2:0). Зурико Давиташвили с 5 голами является основным нападающим и ключевым игроком в атаке. «Сент-Этьен» забил 9 мячей за последние пять игр, но также пропустил 9, демонстрируя нестабильность в защите.

Последние матчи «Сент-Этьена»:

Личные встречи

«Лион» не проигрывает «Сент-Этьену» в последних пяти матчах, чаще побеждая соперника, особенно на своем поле. За последние годы «Лион» стабильно забивал хотя бы один гол в ворота «Сент-Этьена», что делает его фаворитом в предстоящем противостоянии.

Последние встречи:

«Лион» 1:0 «Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» 1:1 «Лион»

«Сент-Этьен» 0:5 «Лион»

Статистика

«Лион»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

Серия забитых голов: 6 матчей подряд

«Сент-Этьен»

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.80

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 9

Проблемы в выездных играх: 6 матчей без побед на выезде

Прогноз на матч «Лион» – «Сент-Этьен»

Учитывая текущую форму и результаты личных встреч, «Лион» выглядит фаворитом, особенно с учетом их уверенной игры дома. В то же время, обе команды показывают нестабильную оборону, что может привести к результативной игре. Вероятно, «Лион» сумеет воспользоваться слабостью защиты гостей и добиться минимальной победы, хотя «Сент-Этьен» способен ответить хотя бы одним голом.

Рекомендации для ставок:

Победа «Лиона» – коэффициент 1.75

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Лиона» за коэффициент 1.75.

Прогноз на точный счет

Наиболее вероятным исходом видится победа «Лиона» со счетом 2:1.

Рекомендация: 2:1 в пользу «Лиона» за коэффициент 8.50.

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