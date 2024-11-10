10.11.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 11 тур
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Лион
Лион
3-1-3-2-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
15
Чалета-Цар
18
Матич
17
Верету
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
10
Шерки
39
Фофана
91
Ляказетт
4-2-1-2-1
30
Ларсоннер
27
Петро
21
Батубинсика
75
Наде
20
Масон
17
Эква
6
Мутон
8
Бушуари
20
Боакье
22
Давиташвили
19
Стассен
10
Шерки
22
Мата
22
Мата
10
Шерки
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
39
Фофана
10
Заа
10
Заа
39
Фофана
17
Верету
7
Нуама
7
Нуама
17
Верету
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
20
Масон
8
Аппиа
8
Аппиа
20
Масон
6
Мутон
17
Муэффек
17
Муэффек
6
Мутон
8
Бушуари
18
Амугу
18
Амугу
8
Бушуари
19
Стассен
9
Сиссоко
9
Сиссоко
19
Стассен
20
Боакье
25
Ваджи
25
Ваджи
20
Боакье
Остались в запасе
Лион
Сент-Этьен
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лион - Сент-Этьен
3
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
13
Количество передач
542
329
Сейвы
6
6
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.7
Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Сент-Этьена», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион» – «Сент-Этьен»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»