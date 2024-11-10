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  • «Лион» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Лион» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 21:35
Лион
10.11.2024, воскресенье, 22:45
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 0
Завершен
Сент-Этьен
29' А. Ляказетт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
20
Лукас Перри
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
17
Жордан Верету
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
10
Райан Шерки
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
39
Малик Фофана
ПВ
91
Александр Ляказетт
(К) ЦФ
Главный тренер
Пьер Саж
Сент-Этьен
30
Готье Ларсоннер
(К) ВР
27
Лео Петро
ЛЗ
20
Иванн Масон
ЛЗ
21
Дилан Батубинсика
ЦЗ
75
Микаэль Наде
ЦЗ
17
Пьер Эква
ОП
6
Луи Мутон
ОП
8
Бенжамен Бушуари
ЦП
20
Августин Боакье
АП
22
Зурико Давиташвили
АП
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
22
Клинтон Мата
ЦП
8
Максанс Какере
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
Сент-Этьен
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
5
Флориан Тардье
ОП
18
Матис Амугу
ЦП
9
Ибрахим Сиссоко
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
3-1-3-2-1
20
Перри
3
Тальяфико
19
Ниахате
15
Чалета-Цар
18
Матич
17
Верету
8
Толиссо
2
Мэйтленд-Найлс
10
Шерки
39
Фофана
91
Ляказетт
4-2-1-2-1
30
Ларсоннер
27
Петро
21
Батубинсика
75
Наде
20
Масон
17
Эква
6
Мутон
8
Бушуари
20
Боакье
22
Давиташвили
19
Стассен
10
Шерки
22
Мата
22
Мата
10
Шерки
18
Матич
6
Тессманн
6
Тессманн
18
Матич
39
Фофана
10
Заа
10
Заа
39
Фофана
17
Верету
7
Нуама
7
Нуама
17
Верету
91
Ляказетт
9
Микаутадзе
9
Микаутадзе
91
Ляказетт
20
Масон
8
Аппиа
8
Аппиа
20
Масон
6
Мутон
17
Муэффек
17
Муэффек
6
Мутон
8
Бушуари
18
Амугу
18
Амугу
8
Бушуари
19
Стассен
9
Сиссоко
9
Сиссоко
19
Стассен
20
Боакье
25
Ваджи
25
Ваджи
20
Боакье
Остались в запасе
Лион
Сент-Этьен
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
Главный тренер
Пьер Саж
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
40
Реми Дескамп
ВР
16
Абнер
ЛЗ
17
Варме Омари
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
Остались в запасе
1
Брис Мобле
ВР
27
Пьер Корню
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
5
Флориан Тардье
ОП
Главный тренер
Пьер Саж
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лион - Сент-Этьен
3
2
Всего ударов по воротам
17
10
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
13
Количество передач
542
329
Сейвы
6
6
Точность передач %
85
78
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.46
0.7

Смотреть прямую трансляцию матча «Лион» против «Сент-Этьена», 11-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 22:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лион»«Сент-Этьен»

«Лион» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Лион
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