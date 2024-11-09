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    Клубы РПЛ выразили вотум недоверия Мажичу

    Руководство клубов РПЛ недовольно работой главы судейского корпуса Милорада Мажича.

    «Два месяца назад прошла встреча руководства клубов РПЛ и главы департамента судейства. Недовольными остались все, кроме серба, презентовавшего свои принципы работы и ничего больше. Никакого диалога этот митинг не предполагал.

    Тогда клубы решили представить Мажичу собственное видение того, как сделать этот мир лучше – на некой новой встрече в обозримом будущем. Сроки не обговаривали.

    Однако тот беспредел, что происходит с футбольным арбитражем в этом сезоне (постоянные скандалы, непоследовательность в трактовках правил, странные назначения), подтолкнули правление РПЛ (куда входят «Зенит», «Ростов», ЦСКА, «Ахмат» и «Динамо») к резкому решению вопроса.

    А именно: направить свой коллективный анализ сложившейся ситуации в судействе (+ конкретные предложения по улучшению его качества) не сербу на месте начальника депсуда, а напрямую в исполком РФС (читай – Александру Дюкову), который состоится в начале декабря.

    Те, кто платит большие деньги за работу судей, и которая всех, включая болельщиков, категорически не устраивает, устали терпеть унижения от рефери и тех, кто их работу оценивает. Этот шаг невозможно оценить иначе, как вотум недоверия Мажичу и его кураторам», – написал инсайдер Иван Карпов.

    • Мажич в РФС с 2023 года.
    • Серб судил на ЧМ-2014 и ЧМ-2018.
    • В 2018 году Мажич работал на финале Лиги чемпионов «Реал»«Ливерпуль».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    09.11.2024 11:24
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    Комментарии (6)
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    NewLife
    1731144564
    Всем уже все давно ясно, что никакие изменения и улучшения не должны мешать достижению единственной цели: получению очередного дутого чемпионства синита. Каким бы низменным и позорным способом эта цель ни достигалась, Дюкова и его приспешников это не волнует.
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    sined1951
    1731145054
    Руководство Бомбардира. Опубликуйте этот коллективный анализ на сайте, чтобы мы знали, что предлагает руководство клубов.
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    Питерский князь
    1731145084
    А в чём проблема? Оплачивайте билеты и работу судьям, допустим из Италии и всё.
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    АлексМак
    1731148740
    вот это правильно. А.Николаева или С.Лапочкина поставьте главой ,- толку больше будет.
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    Интерес
    1731149723
    Вообще хватит кормить балканскую свору!Придумали,что это какая-то вершина футбольного искусства,во всех её ипостасях,и обеспечивают работой.Может,не без откатов???
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    Борис34684
    1731149821
    Ну наконец то, давно надо было, сама телега без лошади не поедет. Надо ещё рукамиводству РФС вотум недоверия вынести, что бы булками зашевелили.
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