Клубы РПЛ выразили вотум недоверия Мажичу

Руководство клубов РПЛ недовольно работой главы судейского корпуса Милорада Мажича.

«Два месяца назад прошла встреча руководства клубов РПЛ и главы департамента судейства. Недовольными остались все, кроме серба, презентовавшего свои принципы работы и ничего больше. Никакого диалога этот митинг не предполагал.

Тогда клубы решили представить Мажичу собственное видение того, как сделать этот мир лучше – на некой новой встрече в обозримом будущем. Сроки не обговаривали.

Однако тот беспредел, что происходит с футбольным арбитражем в этом сезоне (постоянные скандалы, непоследовательность в трактовках правил, странные назначения), подтолкнули правление РПЛ (куда входят «Зенит», «Ростов», ЦСКА, «Ахмат» и «Динамо») к резкому решению вопроса.

А именно: направить свой коллективный анализ сложившейся ситуации в судействе (+ конкретные предложения по улучшению его качества) не сербу на месте начальника депсуда, а напрямую в исполком РФС (читай – Александру Дюкову), который состоится в начале декабря.

Те, кто платит большие деньги за работу судей, и которая всех, включая болельщиков, категорически не устраивает, устали терпеть унижения от рефери и тех, кто их работу оценивает. Этот шаг невозможно оценить иначе, как вотум недоверия Мажичу и его кураторам», – написал инсайдер Иван Карпов.

Мажич в РФС с 2023 года.

Серб судил на ЧМ-2014 и ЧМ-2018.

В 2018 году Мажич работал на финале Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль».

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