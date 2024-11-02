3 ноября на стадионе «Орталык Жетысу» пройдет матч 25-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Жетысу» и «Атырау». Обе команды ищут возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице и улучшить результаты последних матчей.

«Жетысу»

«Жетысу» занимает 10-е место с 23 очками. Команда испытывает трудности в атаке, забивая в последних пяти матчах всего три гола. Последние игры команды показали нестабильность, включая поражения от «Кайрата» (1:2) и «Жениса» (0:1). Однако в домашнем матче против «Елимай» команда смогла добыть победу (2:0). Защитная линия допускает в среднем 1.20 гола за игру, что требует усиления.

Последние матчи «Жетысу»:

«Атырау»

«Атырау» занимает 7-е место с 32 очками, показывая более уверенную игру в атаке по сравнению с соперником. В последних пяти матчах команда забила девять голов, что свидетельствует о достаточно агрессивной игре в нападении, особенно при участии Николая Сигневича, который забил 11 голов в сезоне. Однако, несмотря на сильные атакующие показатели, защита команды также уязвима, пропуская в среднем 1.60 гола за матч.

Последние матчи «Атырау»:

Личные встречи

В последних очных встречах команды обменивались победами. «Атырау» доминирует в последних выездных играх, но в марте этого года «Жетысу» удалось одержать минимальную победу (1:0).

Последние личные встречи:

Март 2024: «Атырау» 0:1 «Жетысу»

Июль 2023: «Атырау» 0:1 «Жетысу»

Май 2023: «Жетысу» 0:3 «Атырау»

Статистика

«Жетысу»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

«Атырау»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60

Забитые голы в последних 5 играх: 9

Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

Прогноз на матч «Жетысу» – «Атырау»

С учетом текущей формы команд, «Атырау» выглядит предпочтительнее благодаря более стабильной атаке. Однако «Жетысу», играя дома, может создать трудности гостям. Ожидается, что обе команды будут стремиться к голам, учитывая средние показатели пропуска и забитых голов в последних матчах.

Рекомендации для ставок:

Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

Победа «Атырау» – коэффициент 2.10

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Рекомендация: Победа «Атырау» за коэффициент 2.10.

Прогноз на точный счет

С учетом атакующего потенциала «Атырау» и слабых сторон обороны обеих команд, наиболее вероятный исход – победа гостей с небольшим перевесом.

Рекомендация: 1:2 в пользу «Атырау» за коэффициент 8.50.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 17000 ₽!