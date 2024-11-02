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    • Прогноз на точный счет матча «Жетысу» – «Атырау», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года

    Прогноз на точный счет матча «Жетысу» – «Атырау», Премьер-лига Казахстана, 3 ноября 2024 года

    3 ноября на стадионе «Орталык Жетысу» пройдет матч 25-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Жетысу» и «Атырау». Обе команды ищут возможность укрепить свои позиции в турнирной таблице и улучшить результаты последних матчей.

    «Жетысу»

    «Жетысу» занимает 10-е место с 23 очками. Команда испытывает трудности в атаке, забивая в последних пяти матчах всего три гола. Последние игры команды показали нестабильность, включая поражения от «Кайрата» (1:2) и «Жениса» (0:1). Однако в домашнем матче против «Елимай» команда смогла добыть победу (2:0). Защитная линия допускает в среднем 1.20 гола за игру, что требует усиления.

    Последние матчи «Жетысу»:

    «Атырау»

    «Атырау» занимает 7-е место с 32 очками, показывая более уверенную игру в атаке по сравнению с соперником. В последних пяти матчах команда забила девять голов, что свидетельствует о достаточно агрессивной игре в нападении, особенно при участии Николая Сигневича, который забил 11 голов в сезоне. Однако, несмотря на сильные атакующие показатели, защита команды также уязвима, пропуская в среднем 1.60 гола за матч.

    Последние матчи «Атырау»:

    Личные встречи

    В последних очных встречах команды обменивались победами. «Атырау» доминирует в последних выездных играх, но в марте этого года «Жетысу» удалось одержать минимальную победу (1:0).

    Последние личные встречи:

    • Март 2024: «Атырау» 0:1 «Жетысу»
    • Июль 2023: «Атырау» 0:1 «Жетысу»
    • Май 2023: «Жетысу» 0:3 «Атырау»

    Статистика

    «Жетысу»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 1.20
    • Забитые голы в последних 5 играх: 3
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 6

    «Атырау»:

    • Среднее количество голов за матч: забивает – 1.80, пропускает – 1.60
    • Забитые голы в последних 5 играх: 9
    • Пропущенные голы в последних 5 играх: 8

    Прогноз на матч «Жетысу» – «Атырау»

    С учетом текущей формы команд, «Атырау» выглядит предпочтительнее благодаря более стабильной атаке. Однако «Жетысу», играя дома, может создать трудности гостям. Ожидается, что обе команды будут стремиться к голам, учитывая средние показатели пропуска и забитых голов в последних матчах.

    Рекомендации для ставок:

    • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
    • Победа «Атырау» – коэффициент 2.10
    • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

    Рекомендация: Победа «Атырау» за коэффициент 2.10.

    Прогноз на точный счет

    С учетом атакующего потенциала «Атырау» и слабых сторон обороны обеих команд, наиболее вероятный исход – победа гостей с небольшим перевесом.

    Рекомендация: 1:2 в пользу «Атырау» за коэффициент 8.50.

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    «Жетысу» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
    Источник: «Бомбардир»

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    02.11.2024 12:13
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