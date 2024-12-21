Сафонов: «Снятие бана с России неизбежно»

Агент Алексей Сафонов уверен в снятии международного бана с России.
«Уверен, что это возвращение неизбежно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее. Жаль, что это поколение футболистов попадает под санкции.
Хочется верить, что в 2025 году Россию вернут на международную арену. Уже хороший знак, что об этом активно говорят наши чиновники», – сказал Сафонов.
- Отстранение длится с февраля 2022 года.
- Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.
- Президент РФС Александр Дюков надеется на снятие бана в 2025 году.