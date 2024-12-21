Сафонов: «Снятие бана с России неизбежно»

Агент Алексей Сафонов уверен в снятии международного бана с России.

«Уверен, что это возвращение неизбежно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее. Жаль, что это поколение футболистов попадает под санкции.

Хочется верить, что в 2025 году Россию вернут на международную арену. Уже хороший знак, что об этом активно говорят наши чиновники», – сказал Сафонов.