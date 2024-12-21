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    Сафонов: «Снятие бана с России неизбежно»

    Агент Алексей Сафонов уверен в снятии международного бана с России.

    «Уверен, что это возвращение неизбежно, хотелось бы, чтобы это произошло как можно быстрее. Жаль, что это поколение футболистов попадает под санкции.

    Хочется верить, что в 2025 году Россию вернут на международную арену. Уже хороший знак, что об этом активно говорят наши чиновники», – сказал Сафонов.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.
    • Президент РФС Александр Дюков надеется на снятие бана в 2025 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1734809206
    ...вот это-то и пугает, что об этом, именно, чиновники говорят...
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    Интерес
    1734809455
    Если агенты верят чиновникам,а чиновники-агентам,то дело на мази.
    Ответить
    n876
    1734810832
    Сафонов уверен в снятии международного бана с России.==== Он прав.Вопрос только в одном---когда ? Неужели в 2050 ? )))
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