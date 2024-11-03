03.11.2024, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Жетысу
Жетысу
4-2-3-1
45
Сиукаев
2
Ткаченко
5
Орынбасар
3
Чарльстон
19
Кучинский
47
Усенов
67
Калмырза
8
Шрамченко
7
Мужиков
7
Караман
9
Чогадзе
4-3-2-1
1
Хаткевич
19
Наджарян
4
Жумаханов
18
Степанов
8
Такулов
21
Жагоров
10
Джуматов
34
Новак
9
Адиль
7
Тоиров
14
Сигневич
19
Кучинский
23
Балтабеков
23
Балтабеков
19
Кучинский
7
Караман
27
27
7
Караман
47
Усенов
88
Болов
88
Болов
47
Усенов
7
Тоиров
2
Адамбаев
2
Адамбаев
7
Тоиров
9
Адиль
11
Каямба
11
Каямба
9
Адиль
10
Джуматов
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
10
Джуматов
34
Новак
7
Стасевич
7
Стасевич
34
Новак
14
Сигневич
11
Оралбай
11
Оралбай
14
Сигневич
Остались в запасе
Жетысу
Атырау
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Жетысу - Атырау
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Атырау», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»