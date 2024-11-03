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  • «Жетысу» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

«Жетысу» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

3 ноября 2024, 12:50
Жетысу
03.11.2024, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
0 : 2
Завершен
Атырау
23' Н. Сигневич 45+7' Н. Сигневич (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
45
Арсен Сиукаев
ВР
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
3
Чарльстон
ЦЗ
2
Егор Ткаченко
ПЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
47
Данияр Усенов
ЦП
67
Мейрамбек Калмырза
ЦП
7
Серикжан Мужиков
АП
9
Темур Чогадзе
ПВ
7
Динмухамед Караман
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
19
Геворг Наджарян
ПЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
34
Якоб Новак
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Жетысу
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
27
S. Taipi
ЦП
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
55
Александр Нойок
ОП
11
Жоэль Каямба
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Едиге Оралбай
ЦФ
4-2-3-1
45
Сиукаев
2
Ткаченко
5
Орынбасар
3
Чарльстон
19
Кучинский
47
Усенов
67
Калмырза
8
Шрамченко
7
Мужиков
7
Караман
9
Чогадзе
4-3-2-1
1
Хаткевич
19
Наджарян
4
Жумаханов
18
Степанов
8
Такулов
21
Жагоров
10
Джуматов
34
Новак
9
Адиль
7
Тоиров
14
Сигневич
19
Кучинский
23
Балтабеков
23
Балтабеков
19
Кучинский
7
Караман
27
27
7
Караман
47
Усенов
88
Болов
88
Болов
47
Усенов
7
Тоиров
2
Адамбаев
2
Адамбаев
7
Тоиров
9
Адиль
11
Каямба
11
Каямба
9
Адиль
10
Джуматов
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
10
Джуматов
34
Новак
7
Стасевич
7
Стасевич
34
Новак
14
Сигневич
11
Оралбай
11
Оралбай
14
Сигневич
Остались в запасе
Жетысу
Атырау
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
12
Орест Костик
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
55
Meik Karwot
ЦЗ
80
Arafat Moldagaliev
ЦП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
20
Chingiz Anuarbek
ЦФ
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
55
Александр Нойок
ОП
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Жетысу - Атырау
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Жетысу» против «Атырау», 25-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 ноября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Жетысу» – «Атырау»

«Жетысу» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Жетысу
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