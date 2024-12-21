Мостовой назвал самое нелепое событие года в российском футболе

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выделил самое нелепое событие 2024 года в российском футболе.
«Матч сборной против Брунея – самое нелепое событие года в российском футболе.
Для чего он был нужен? Никто не понимает. Наверное, чтобы установить рекорд по забитым голам, но это смешно. Там даже не все были профессиональными футболистами», – сказал Мостовой.
- Россия победила Бруней в ноябре со счетом 11:0.
- Россияне отстранены от международного футбола с 2022 года.
- В РФС рассчитывают на снятие бана в 2025 году.