Мостовой назвал самое нелепое событие года в российском футболе

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой выделил самое нелепое событие 2024 года в российском футболе.

«Матч сборной против Брунея – самое нелепое событие года в российском футболе.

Для чего он был нужен? Никто не понимает. Наверное, чтобы установить рекорд по забитым голам, но это смешно. Там даже не все были профессиональными футболистами», – сказал Мостовой.