3 ноября на стадионе «Шахтер» в Караганде состоится матч 25-го тура Премьер-лиги Казахстана, где хозяева встретятся с «Актобе». Обе команды находятся в разных полюсах таблицы, и этот матч обещает быть интересным с точки зрения борьбы за очки.

«Шахтер»

«Шахтер» занимает 13-е место с 10 очками и проводит не лучший сезон, не выигрывая в 15 матчах подряд. Команда забила всего 3 гола в последних 5 играх, демонстрируя слабую атакующую игру. Лучший бомбардир команды Имеда Ашортия имеет лишь 3 гола в 24 матчах. За последние пять матчей «Шахтер» пропустил 12 голов, что свидетельствует о слабой обороне.

Последние матчи «Шахтера»:

«Актобе»

«Актобе» занимает 4-е место с 37 очками и продолжает борьбу за высокие позиции. Несмотря на поражение от «Астаны» (0:2) в последнем матче, команда в целом показывает стабильную игру в атаке. Идрис Умаев, лучший бомбардир «Актобе», забил 7 голов в 26 матчах. За последние пять игр команда забила 7 и пропустила 7 голов, демонстрируя смешанные результаты.

Последние матчи «Актобе»:

Личные встречи

Последние очные встречи говорят о значительном преимуществе «Актобе», которая выиграла четыре последних матча против «Шахтера». В июне 2024 года «Актобе» победил с минимальным счетом 1:0.

Последние личные встречи:

Июнь 2024: «Актобе» 1:0 «Шахтер»

Июль 2023: «Шахтер» 0:1 «Актобе»

Июнь 2023: «Актобе» 2:0 «Шахтер»

Статистика

«Шахтер»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 0.60, пропускает – 2.40

Забитые голы в последних 5 играх: 3

Пропущенные голы в последних 5 играх: 12

«Актобе»:

Среднее количество голов за матч: забивает – 1.40, пропускает – 1.40

Забитые голы в последних 5 играх: 7

Пропущенные голы в последних 5 играх: 7

Прогноз на матч «Шахтер» – «Актобе»

С учетом текущей формы обеих команд и статистики очных встреч, «Актобе» имеет явное преимущество и является фаворитом в этом матче. Ожидается, что «Шахтер» будет защищаться, однако у «Актобе» достаточно ресурсов для взятия ворот соперника.

Рекомендации для ставок:

Победа «Актобе» – коэффициент 1.70

Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

Оба тайма тотал больше 0.5 – коэффициент 1.85

Рекомендация: Победа «Актобе» за коэффициент 1.70.

Прогноз на точный счет

С учетом текущих статистических данных наиболее вероятным исходом видится минимальная победа гостей.

Рекомендация: 0:2 в пользу «Актобе» за коэффициент 8.00.

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