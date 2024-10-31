Черданцев объяснил, почему не считает Барко топ-игроком

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев усомнился в уровне спартаковца Эсекьеля Барко.

«Не верю в футболиста, который до 25 лет не заиграл ни в какой Европе. Значит, что-то там есть, какая-то червоточина. Что-то не то. Если бы ему было 20-21, можно было говорить. Может быть, характер не тот.

Но не бывает классных футболистов, топовых, которые бы в таком возрасте не играли в чемпионате Италии или Испании. Значит, что-то не то.

Понятно, что он футболист хороший. Но один футболист не делает погоды. Под него надо подстраивать других», – сказал Черданцев.