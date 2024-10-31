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  • Реакция Губерниева на возможный матч сборной России с полупрофессионалами из Брунея

Реакция Губерниева на возможный матч сборной России с полупрофессионалами из Брунея

31 октября 2024, 21:47
9

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что Бруней может прислать на товарищескую встречу с Россией полупрофессионалов, поскольку основная сборная будет в отпуске.

«Ничего страшного, будем играть с теми, кто есть. В каждой стране найдутся люди, которые с нами могут сыграть. Возможно, это будут портовые грузчики, почтальоны.

Но на самом деле это не смешно, а грустно. На безрыбье и рак рыба. Такова жизнь», – заявил Губерниев.

  • Матч должен состояться 15 ноября в Краснодаре.
  • Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
  • Также у России запланирована игра с Сирией в Волгограде 19 ноября.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Бруней Губерниев Дмитрий
Комментарии (9)
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BRO_football
1730401621
Эх, помню вот раньше были товарищеские матчи с Болгарией, Польшей, Швецией, Германией, Чехией, Францией, Австрией, Испанией, Аргентиной, Бельгией и даже с Бразилией. Было тяжело, матчи проигрывали, но было интересно смотреть и футболисты получали бесценный опыт. А сейчас что? Ну пусть хотя бы вторая сборная Брунея! Ну хоть кто-нибудь пожалуйста сыграйте с нами! Тьфу! Позорище!
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Cleaner
1730408448
Краснодарцы, если у вас есть самоуважение, не приходите на этот позор смотреть. Пусть Валера при пустых трибунах мазохизмом занимается, если захочет...(
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Каратель помойников
1730443691
Вот губошлепа и выпустите на поле,пусть покажет свою удаль губную)
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Xesus
1730464159
Тебя не спросили с кем играть...
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