Реакция Губерниева на возможный матч сборной России с полупрофессионалами из Брунея

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о том, что Бруней может прислать на товарищескую встречу с Россией полупрофессионалов, поскольку основная сборная будет в отпуске.

«Ничего страшного, будем играть с теми, кто есть. В каждой стране найдутся люди, которые с нами могут сыграть. Возможно, это будут портовые грузчики, почтальоны.

Но на самом деле это не смешно, а грустно. На безрыбье и рак рыба. Такова жизнь», – заявил Губерниев.