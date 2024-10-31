Экс-президент РФС – о втором составе Брунея на матч с Россией: «У них что, первая сборная – профессионалы?»

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что Бруней может прислать на товарищеский матч с Россией полупрофессионалов, поскольку основная сборная будет в отпуске.

«У них что, первая сборная – профессионалы? Мы в свое время играли с любительской футбольной командой Андорры – еле-еле выиграли. С Фарерскими островами тоже играли, тоже на соплях кое-как победили.

Какая вообще разница, кто именно приедет? Пускай приезжают и играют. Я думаю, что большой разницы мы в любом случае не увидим. Главное, чтобы играли», – заявил Колосков.