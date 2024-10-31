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  • Экс-президент РФС – о втором составе Брунея на матч с Россией: «У них что, первая сборная – профессионалы?»

Экс-президент РФС – о втором составе Брунея на матч с Россией: «У них что, первая сборная – профессионалы?»

31 октября 2024, 19:40
6

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что Бруней может прислать на товарищеский матч с Россией полупрофессионалов, поскольку основная сборная будет в отпуске.

«У них что, первая сборная – профессионалы? Мы в свое время играли с любительской футбольной командой Андорры – еле-еле выиграли. С Фарерскими островами тоже играли, тоже на соплях кое-как победили.

Какая вообще разница, кто именно приедет? Пускай приезжают и играют. Я думаю, что большой разницы мы в любом случае не увидим. Главное, чтобы играли», – заявил Колосков.

  • Матч должен состояться 15 ноября в Краснодаре.
  • Сборная Брунея занимает 183-е место в рейтинге ФИФА.
  • Также у России запланирована игра с Сирией в Волгограде 19 ноября.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Россия Бруней
Комментарии (6)
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Cleaner
1730394799
Вячеслав Колосков, примите таблеточки...(((
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andr45
1730395162
Я же написал, что проглотят брунейскую блевотину и еще нахваливать будут) Понятие чести не для сегодняшних продажных чиновников) БЮДЖЕТ ОСВАИВАТЬ НАДО!"!!
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BRO_football
1730397617
Так если можно и второй состав отправить из разряда "лишь бы кто-нибудь приехал", то можно было и с кем-то посильнее Брунея договорится. Вы бы сразу это обозначали в переговорах, авось кто-нибудь из первой сотни рейтинга ФИФА, да согласился!
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Серый212918
1730398213
Хорошо бы снег во время игры пошёл. Точно выиграем.
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Вомбат
1730400868
Врет и не краснеет. У Андорры в отборе на ЧЕ 2012 выиграли оба раза с общим счетом 7:0. Попотеть пришлось только один тайм в гостях, в первом ходили пешком. С Фаррерами в отборе на ЧМ тоже оба раза выиграли и тоже вполноги. Счета не помню, но помню, что наши ходили пешком. Еще с Сан-Марино играли дважды, общий счет 14:0 (9:0 в Москве). Бруней это уровень именно Сан-Марино. Вторая команда Брунея -- это сборная английских школьников, причем не старших классов.
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alefreddy
1730403338
да покатились вниз.Скоро вторая сборная Гондураса приедет или ее дубль
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