В ЦСКА отреагировали на новость о блокировке соцсетей Пьянича после его призыва к ФИФА вернуть Россию

Сегодня стало известно о блокировке профиля Миралема Пьянича в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Появилась версия, что аккаунт полузащитника ЦСКА забанили из-за его призыва вернуть российские команды в международные турниры.

Ситуацию прокомментировал директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.

«Вижу много сообщений о личных социальных сетях Миралема Пьянича, которые сейчас недоступны.

Друзья, никакой блокировки и прочих проблем, просто Мира решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе.

Иногда людям важно делать детокс от социальных сетей», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.

34-летний Пьянич в ЦСКА с сентября.

Он сделал 1 ассист в 5 матчах.

Босниец играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

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