В ЦСКА отреагировали на новость о блокировке соцсетей Пьянича после его призыва к ФИФА вернуть Россию

Сегодня стало известно о блокировке профиля Миралема Пьянича в инстаграме (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
Появилась версия, что аккаунт полузащитника ЦСКА забанили из-за его призыва вернуть российские команды в международные турниры.
Ситуацию прокомментировал директор по коммуникациям армейского клуба Кирилл Брейдо.
«Вижу много сообщений о личных социальных сетях Миралема Пьянича, которые сейчас недоступны.
Друзья, никакой блокировки и прочих проблем, просто Мира решил сконцентрироваться на реальной жизни и футболе.
Иногда людям важно делать детокс от социальных сетей», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
- 34-летний Пьянич в ЦСКА с сентября.
- Он сделал 1 ассист в 5 матчах.
- Босниец играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».
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Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо