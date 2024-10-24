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Пьянич: «Надеюсь, завтра ФИФА вернет Россию»

24 октября 2024, 10:30
9

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич пояснил свои антироссийские речи в 2022 году.

– Мог ли ты представить два года назад, когда давал то интервью о нежелании играть со сборной России, что окажешься в ЦСКА?

– Из-за ситуации, которая складывалась на тот момент, нет. Но нужно кое-что прояснить: в том самом интервью я говорил лишь о личной безопасности. Тогда только-только начались события на Украине, и мы не знали, что вообще происходит в стране.

Сейчас я в России, и, несмотря на то что ничего не закончилось, я вижу, что здесь безопасно. Да, к сожалению, что-то происходит. Но я приехал из страны, где уже случалось подобное... И я видел, сколько людей страдало.

Мой комментарий был исключительно о том, что мы не знали, насколько безопасно проводить матч в России. Это была позиция всей сборной на тот момент. Сейчас я здесь, и мне нечего стыдиться, не из-за чего переживать. Все мои слова касались лишь безопасности. Ничего более.

Я хорошо знаю страну, уважаю россиян, равно как и любого человека другой национальности. У меня никогда не возникало проблем в этом плане ни с одной командой, ни с одним игроком. Для меня было странно, что мне задавали такого рода вопросы в последнее время. Ведь эти слова не были сказаны против страны.

– Переходя в ЦСКА, ты о них не жалел?

– Опять же, я не знаю, о каких именно словах вы говорите. Поэтому не понимаю, о чем должен жалеть. Я не говорил ничего плохого – про Россию, Бразилию, Францию или любую другую страну. Этого просто не было. О чем жалеть, если я беспокоился о своей безопасности?

Но знаете, я надеюсь, что завтра же ФИФА вернет Россию к участию в международных соревнованиях. Потому что вижу, что происходит во всем мире. Некоторые страны в похожей ситуации, но отношение к ним совершенно другое. Так не должно быть. Конечно, я надеюсь, что все закончится как можно скорее. Не хочу, чтобы кто-либо в мире страдал. Это мое желание, которое, надеюсь, скоро осуществится.

  • Пьянич пришел в ЦСКА свободным агентом в сентябре.
  • На этой неделе Миралем сделал голевой пас в кубковом матче с «Ахматом» (1:0).
  • Пьянич играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Босния и Герцеговина. Премьер-лига ЦСКА Пьянич Миралем
Комментарии (9)
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Semenycch
1729757222
Стал получать Российские деньги, запел по другому, петух крашенный!
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...уефан
1729758016
...хорошая "легенда")...
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Spartak_forv@
1729758087
«Балабол» ты меня называааала)
Ответить
Damir07
1729763165
Ну кого мы приглашаем футболист который нас абсирал во всем потом этот футболист которого даже в чемпионат Лихтенштейна не взяли мы приглашаем в том клуб Москвы на такой зп Я просто в ужасе если нас завтра вернут в Европу как нас будут мочить на поле
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Серый212918
1729766605
Зато наркотой не торговал и родственников не резал, как некоторые.
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ВетеR
1729790866
Знатный жополиз и подхалим Мерзость
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