Федотов отказался звонить тренеру «Рубина» Рахимову: «В чем смысл?»

Владимир Федотов ответил на призыв главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова соблюдать «тренерскую этику».

– Набирают обороты слухи о том, что в скором времени вы можете возглавить «Рубин».

– Вы правильно заметили – слухов. Которые никак и ничем не подкреплены официально.

Опускаться до уровня слухов не в моих правилах. Я – человек действий и конкретных предложений.

– В недавнем интервью Рашид Рахимов сослался на понятие «тренерская этика», и что вы должны были ему позвонить. Почему не позвонили?

– Я прекрасно знаю, что такое тренерская этика, и всегда ей придерживался.

Повторюсь, предложений из клуба никаких не поступало. Все на уровне слухов и сарафанного радио.

Позвонить Рахимову? Да не вопрос. Но только в чем смысл моего звонка? За чью-то разыгравшуюся фантазию ответственности я нести не планирую.