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Спартаковец Барко в 2018 году мог оказаться в ЦСКА

31 октября 2024, 14:40
8

Бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков рассказал об интересе армейского клуба к Эсекьелю Барко, который прошлым летом перешел в «Спартак».

«Эсекьель в 2018-м стал чемпионом с «Атлантой», а мы тогда внимательно изучали МЛС и рассматривали нескольких футболистов оттуда.

В том числе Барко – но там и ценник был соответствующий. А ЦСКА в то время больших трансферов не делал», – сообщил Чистяков.

  • «Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.
  • Аргентинский атакующий полузащитник забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 15 матчах за новую команду.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Барко Эсекьель
Комментарии (8)
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MazaiNN
1730375491
ЦСКА и сейчас больших трансферов не делает. Дёшево но сердито как с Файзуллаевым.
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Цугундeр
1730376358
Ща бы уже майором был..)
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alefreddy
1730402962
мог не мог а тут писали что СМ чуть Салаха в свое время чуть не подписал.А кули толку
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