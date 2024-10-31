Спартаковец Барко в 2018 году мог оказаться в ЦСКА

Бывший скаут ЦСКА Антон Чистяков рассказал об интересе армейского клуба к Эсекьелю Барко, который прошлым летом перешел в «Спартак».

«Эсекьель в 2018-м стал чемпионом с «Атлантой», а мы тогда внимательно изучали МЛС и рассматривали нескольких футболистов оттуда.

В том числе Барко – но там и ценник был соответствующий. А ЦСКА в то время больших трансферов не делал», – сообщил Чистяков.

«Спартак» купил Барко у «Ривер Плейта» за 14 млн евро.

Аргентинский атакующий полузащитник забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 15 матчах за новую команду.

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