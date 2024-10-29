Мостовой – о травме Батракова: «Я тоже такие получал, потому что крутил и вертел»

Александр Мостовой оценил травму лучшего бомбардира этого сезона РПЛ Алексея Батракова.

Полузащитник «Локомотива» не смог доиграть матч с «Зенитом» (1:1).

Он получил повреждение в столкновении с Густаво Мантуаном.

В клубе сообщили, что травма Батракова оказалась несерьезной.

«Неприятный момент. Мне тоже били часто по голеностопу, как Батракову. Ему не повезло.

Вроде Мантуан бил по воротам и деть ногу было некуда, но можно было чуть-чуть притормозить и смягчить. Но бразильца тоже понять можно. Неудачно попал.

Здоровья Алексею! Я с этими голеностопами всю жизнь мучился, потому что тоже в подкатах стелились. Я тоже крутил и вертел, поэтому получал», – сказал Мостовой.