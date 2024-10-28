В «Локомотиве» раскрыли результаты медосмотра Батракова

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о степени серьезности травмы Алексея Батракова.

Полузащитник не смог доиграть матч с «Зенитом» (1:1).

Он получил повреждение в столкновении с Густаво Мантуаном.

Батраков – лучший бомбардир этого сезона РПЛ с 8 голами.

«Ряд СМИ написали о серьeзной травме Батракова, ориентируясь на телевизионную картинку.

Да, нарушение было очень грубым, за которое обычное показывают красную карточку. Тем не менее, медицинский осмотр после игры не выявил серьeзных повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. Точно удалось избежать костных повреждений.

Будем наблюдать за динамикой восстановления. Рассчитываем на то, что Алексей будет полностью готов к первому кубковому матчу с «Динамо», – сообщил Калюжный.