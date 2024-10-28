Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Локомотиве» раскрыли результаты медосмотра Батракова

28 октября 2024, 18:50
17

Главный врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о степени серьезности травмы Алексея Батракова.

  • Полузащитник не смог доиграть матч с «Зенитом» (1:1).
  • Он получил повреждение в столкновении с Густаво Мантуаном.
  • Батраков – лучший бомбардир этого сезона РПЛ с 8 голами.

«Ряд СМИ написали о серьeзной травме Батракова, ориентируясь на телевизионную картинку.

Да, нарушение было очень грубым, за которое обычное показывают красную карточку. Тем не менее, медицинский осмотр после игры не выявил серьeзных повреждений капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава. Точно удалось избежать костных повреждений.

Будем наблюдать за динамикой восстановления. Рассчитываем на то, что Алексей будет полностью готов к первому кубковому матчу с «Динамо», – сообщил Калюжный.

Еще по теме:
Топ-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ 3
Батраков рассказал о трудностях акклиматизации в Турции 1
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1730131280
Прямая нога, оторванная от земли с нанесением травмы = КРАСНАЯ, как бы тут не вопили блеклые, что судья их засудил !!! (((...
Ответить
balam
1730132785
дай Бог здоровья пареньку.очень радует
Ответить
Рыло свина
1730133424
Врач сказал про красную карточку, звиздун он сам подлез под удар какая карта клоунесса! Тогда за наступ 200% жёлтая была и в раздевалку отдыхать. Настало время когда все мухлюют и лгут непереставая.
Ответить
...уефан
1730133521
...давай, Лёша, подлечивайся чуток и на поле, ждём!...
Ответить
knikos
1730134313
Молодой , заживёт быстро ! Ну а в следующем таком моменте не будет подсовывать свою ногу под удар , стараясь выкрасть мяч , а будет идти в подкат чуть дальше , располагая ноги одна над другой , чтобы заблокиравоть удар . Как Барроис , к примеру , делает или Баринов . Я , такой же молодой , получил точно также , после мне наши мужики объяснили , как надо делать , чтобы уберечь свои ноги и заблокировать удар . Здесь , конечно же , никакого нарушения нет . Игровой момент с участием молодого , неопытного , но горячего .
Ответить
neim
1730137509
Господин Калюжный, до следующего тура осталось всего четыре дня. Не торопите парня, он хоть и молодой, но пусть полечится, отдохнëт хорошо, восстановится как следует, а потом уже и в бой, где-нибудь в конце месяца, а то не ровен час, казаньские костоломы усугубят травму до невозможности играть ))).
Ответить
vvv123
1730138277
Зенит не играет так, как деповские костоломы!
Ответить
Борис34684
1730176437
Питерские костоломы уже не первого ломают.
Ответить
Главные новости
Запрет «Зенита» по Мостовому, антироссийский призыв Павлюченко и другие новости
00:56
Раскрыта сумма, которую «Спартак» выплатил Хлусевичу за разрыв контракта
00:16
Назван тренер «Спартака», который оскорблял игроков
Вчера, 23:55
1
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
Вчера, 23:27
1
Это’О ответил на обвинения, что присвоил себе деньги за матч с Россией
Вчера, 22:59
1
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
7
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
5
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
Все новости
Все новости
«Если можно поднасрать конкуренту, то грех этого не сделать»: фанаты «Зенита» – о перехвате вратаря у «Спартака»
00:37
Генич определил, какой игрок нужен «Спартаку»
00:26
Слуцкий ответил, завершил ли он тренерскую карьеру
00:22
Агент рассказал об интересе к Кисляку из топ-5 лиг Европы
Вчера, 23:49
Обращение Баринова после операции
Вчера, 23:17
Гусев описал форвардов ЦСКА одним прилагательным
Вчера, 22:52
2
«Зенит» запретил «Локомотиву» выпускать Мостового в старте
Вчера, 22:37
7
Карпукас унизил родной «Локо», рассуждая о силе «Зенита»
Вчера, 22:11
5
Стало известно условие для отъезда Кисляка в Европу
Вчера, 21:57
В «Ахмате» прокомментировали срыв трансфера Самородова в «Спартак»
Вчера, 21:47
2
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
Вчера, 21:29
1
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 21:09
1
«Матч ТВ» покажет только одну игру 8-го тура РПЛ
Вчера, 20:49
18
Карпукас тремя словами описал поражение «Зенита» от ЦСКА
Вчера, 20:30
Бубнов диагностировал панику в московском клубе РПЛ
Вчера, 20:17
РПЛ. «Крылья Советов» вырвали победу над «Родиной» (2:1)
Вчера, 19:56
9
ФотоЦСКА рассказал об операции Баринова
Вчера, 18:59
1
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
Вчера, 18:45
4
Шнякин удивил выбором лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 18:19
1
Заболотный объяснил, почему перешел в «Спартак»
Вчера, 18:08
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 17:58
4
Слуцкий сформулировал проблему ЦСКА
Вчера, 17:37
CAS вынес решение по Писарскому
Вчера, 17:29
2
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
Вчера, 17:20
6
Фото«Краснодар» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 17:14
1
Не забивший ни одного гола за «Спартак» Заболотный: «Те задачи, которые мне были объявлены, я выполнил»
Вчера, 16:33
1
Газзаев: «Возвращение России близко, чувствую»
Вчера, 16:20
5
Геркус вынес жесткий вердикт «Локомотиву»
Вчера, 15:54
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+