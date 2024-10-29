Юран оценил справедливость вручения «Золотого мяча» Родри

Сергей Юран рассказал о своем отношении к итогам голосования за обладателя «Золотого мяча».

Награду вручили полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

2-е место занял вингер «Реала» Винисиус Жуниор, который до вчерашнего дня считался главным фаворитом.

В 2024 году Родри выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании.

Винисиус стал победителем Лиги чемпионов, Примеры, Суперкубка Испании и Суперкубка УЕФА.

«Ещe до церемонии говорил, что отдал бы «Золотой мяч» Родри. Я считаю, что это объективно.

У них привыкли отдавать награду звeздам и тем, кто много забивает. Но они не видят самое определяющее – без Родри «Манчестер Сити» и сборная Испании совсем другие команды.

Родри полезен и в атаке, и в обороне – он полезен везде. Очень рад, что он получил «Золотой мяч». Футболиста оценили по делу и действительно по заслугам.

Он показывает стабильность. Родри может сыграть ещe лучше, но он не может сыграть хуже уровня, которым обладает.

Я не считаю Винисиуса номером один. Да, он мировая звезда, но есть футболисты не хуже. Наконец-то определяли не по всем раскруткам через прессу и ТВ.

Вручали так, как нужно, – по всем критериям, которыми обладает Родри», – заявил Юран.