Рабинер одним словом описал гол Кордобы «Крыльям Советов»

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер выразил восхищение голом игрока «Краснодара» Джона Кордобы в матче 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).
- Кордоба забил с 38 метров.
«Невообразимый гол Кордобы!
Причем за минуту до этого я смотрел на экран и удивлялся: а где вообще Иван Ломаев? Он был где-то сбоку от штрафной и даже в телекартинку не попадал, ворота были абсолютно пустыми! Вот и догулялся. Но это же надо так попасть», – написал Рабинер.
- «Краснодар» лидирует в РПЛ.
- Кордоба – 3-й бомбардир сезона (7 голов).
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера