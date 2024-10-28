Кордоба ответил на мнение, что он случайно забил «Крыльям»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба дал комментарии по итогам матча 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:1).

Колумбиец забил на 42-й минуте дальним ударом с фланга.

Этот гол побил клубный рекорд.

– Этот удар не выполнялся наудачу. Я увидел, что вратарь выдвинулся из ворот. А я, будучи нападающим, всегда слежу за воротами, поэтому и ударил.

– После гола показалось, что вы что‑то говорили защитнику «Крыльев Советов» Томасу Галдамесу.

– Это были эмоции. Мы давно знакомы с Томасом, поэтому немного поговорили. Потом я попросил у него прощения, мы извинились друг перед другом.

«Крылья Советов» очень хорошо сыграли, в том числе и Галдамес, они усложнили нам игру.

– У «Краснодара» 10‑матчевая серия побед.

– Это работа всей команды – тренерского штаба, товарищей по команде. Это то, что нарабатывается ежедневно.

И когда есть такое единство, такая самоотдача, это видно на поле. Хочу поблагодарить болельщиков: наши результаты – это и их заслуга.

– Перед матчем в раздевалке были разговоры, что «Краснодар» может оторваться от «Зенита»?

– Нет, мы разговариваем только о «Краснодаре». «Зенит» делает свою работу, у нас есть своя. Настраиваемся на происходящее в команде.