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Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»

27 октября 2024, 22:10
12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

– Такой результат – это разочарование?

– Думаю, не разочарование, но обидно, конечно. В моментах не дорабатывали, было несколько опасных моментов, где выключались. Позволяли сопернику создавать.

Во втором тайме тоже после наших ошибок были две острые контратаки. Неплохая игра, но чтобы выигрывать, надо забивать больше.

Качество игры неплохое, игра смотрелось и с точки зрения интенсивности, и моментов, но результат расстроил.

– Гол Батракова начался с не очень удачных действий в центре поля.

– Да, простая фланговая передача закончилась пропущенным мячом. Также потом Дуглас (Сантос) ошибся, была острая атака, нам ее простили.

– Не показалось, что интенсивность переходила в жестокость?

– Жесткость с грубостью не надо путать. Естественно, когда тебе наступают и бьют по ногам, это железные желтые карточки, это надо пресекать с самого начала.

Первый, второй момент, а судья молчит. Конечно, потом игра могла закончиться и дракой, потому что судья не контролировал ход матча.

Трактовки моментов не всегда были одинаковые. Где‑то упускал моменты, где‑то не свистел. Конечно, у игроков была дополнительная нервозность.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семак Сергей
Комментарии (12)
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Спартачище
1730057295
Сирожа симак опять ноет про судеек))) Жалкое зрелище
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serhio80
1730059223
Приезжайте в Москву) будет веселее)
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Бриг
1730059363
Карасев что-то совсем форму потерял. Испортил игру.
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FWSPM
1730062665
Карасев виноват что великий чемпион опять дома еле отскочил вот же нехороший человек
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Plyash
1730064811
Пора со спаржей заканчивать,Сергей Поганович...
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BuenosArgentina
1730067083
И это всё что вы можете сказать об игре ??? Опять ничего не изменилось в игре . Когда мотивированная команда использует высокий прессинг и акцент на стандартах и контратаках после обреза от прессинга как уже известную выездную модель Зенит сразу сыпется, и бразильский центр полностью нейтрализован, а у нас скорости как были так и остались и зачем нужно было Артура менять обратно за минуту до конца ??? Просто чтобы что-то доказать ? Нужно или игру менять зимой или игроков с тренером которые в нее играют, так не получится, против Зенита все озлоблены поэтому играть в сусальный футбол Пеле не получится , нужны здоровые ребята которые могли бы ломать дно , поэтому на тренировках сосредоточьтесь на штанге а не на обводке
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Борис34684
1730081712
На зенит так давит корона, что когда не могут выиграть крышка на черепке начинает брякать. А Сироже потом приходиться нести всякую ересь. Здоровья Батракову.
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