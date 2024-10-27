Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 13-го тура РПЛ против «Локомотива».

Игра завершилась ничьей 1:1.

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Такой результат – это разочарование?

– Думаю, не разочарование, но обидно, конечно. В моментах не дорабатывали, было несколько опасных моментов, где выключались. Позволяли сопернику создавать.

Во втором тайме тоже после наших ошибок были две острые контратаки. Неплохая игра, но чтобы выигрывать, надо забивать больше.

Качество игры неплохое, игра смотрелось и с точки зрения интенсивности, и моментов, но результат расстроил.

– Гол Батракова начался с не очень удачных действий в центре поля.

– Да, простая фланговая передача закончилась пропущенным мячом. Также потом Дуглас (Сантос) ошибся, была острая атака, нам ее простили.

– Не показалось, что интенсивность переходила в жестокость?

– Жесткость с грубостью не надо путать. Естественно, когда тебе наступают и бьют по ногам, это железные желтые карточки, это надо пресекать с самого начала.

Первый, второй момент, а судья молчит. Конечно, потом игра могла закончиться и дракой, потому что судья не контролировал ход матча.

Трактовки моментов не всегда были одинаковые. Где‑то упускал моменты, где‑то не свистел. Конечно, у игроков была дополнительная нервозность.