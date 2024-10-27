РПЛ. «Зенит» и «Локомотив» не выявили победителя (1:1)

«Зенит» дома сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата России.

На 51-й минуте счет в матче открыл вингер петербуржцев Андрей Мостовой. Гости отыгрались на 68-й минуте усилиями Алексея Батракова.

Полузащитник красно-зеленых вышел в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров чемпионата России. На его счету стало 8 мячей. Для «Локомотива» это первая ничья в турнире.

«Зенит» остается на 2-м месте в РПЛ с 30 очками после 13 матчей. Столько же баллов у «Краснодара», который проведет свою игру в этом туре в понедельник. «Локомотив» идет 3-м с 28 очками.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мостовой, 51; 1:1 – Батраков, 68.

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