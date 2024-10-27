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РПЛ. «Зенит» и «Локомотив» не выявили победителя (1:1)

27 октября 2024, 21:28
168

«Зенит» дома сыграл вничью с «Локомотивом» со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата России.

На 51-й минуте счет в матче открыл вингер петербуржцев Андрей Мостовой. Гости отыгрались на 68-й минуте усилиями Алексея Батракова.

Полузащитник красно-зеленых вышел в единоличные лидеры в списке лучших бомбардиров чемпионата России. На его счету стало 8 мячей. Для «Локомотива» это первая ничья в турнире.

«Зенит» остается на 2-м месте в РПЛ с 30 очками после 13 матчей. Столько же баллов у «Краснодара», который проведет свою игру в этом туре в понедельник. «Локомотив» идет 3-м с 28 очками.

Россия. РПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Локомотив (Москва) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мостовой, 51; 1:1 – Батраков, 68.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (168)
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anatolich72
1730053890
Локо с хорошей игрой! Зенит позор России! Очередной отскок немытых. Хорошо сельдерей соболя выпустил - 1игрок.
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Спартачище
1730055072
без поддержки заряженных судеек болотный клуп представляет жалкое зрелище Надо еще пару угольков купить и поспорта срочно выдать
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FWSPM
1730055667
Ладно пойду отсюда пока газовые все тут своими соплями не залили. Карасев видите ли не дал им победить сегодня во дожились!
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Каратель помойников
1730055700
Читаю,на судью все гонят,Локо грубо играл,особенно помойка выбивается в лидеры в выкриках.а как они расценивают игру локтями у Мостового вначале матча? Ни один вшивик что то не высказался.будте объективны,хотя... о чем это я...
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Спартачище
1730055972
На болотном стадике все фейк и посмешище Вместо гимна поют какие-то частушки Вместо фанатов проплаченные за 500 руб. бюджетники Вместо россиян выходят угольки с паспортами А комментируют этот позор подсоски с газпром тв
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волчарик
1730056078
Игра на 3 результата , все справедливо . Карась переборщил с дозволенной жесткостью , могло закончится печально .
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шахта Заполярная
1730056118
Жаль Сулейманов промазал из выгоднейшей ситуации в конце матча, а так бы клуп "Позор" пошел бы на Неву пуканы мыть
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волчарик
1730056287
Играли лидеры Зенит с Локо , а ленту засрали хрюголовые созданья , мерзко.
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FWSPM
1730057597
Как у газовых пердаки рвет заглядение
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шахта Заполярная
1730057758
Блохи позор российского футбола
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