Локомотив - Зенит

Ка-а-а-а-асс-ер-р-ище! Ну наконец-то разродился, а в статистику все равно не попадет.
|3 тур
|30 июля, суббота
|17:30
|Зенит
|5:0
|Локомотив
|27 тур
|30 апреля, суббота
|19:30
|Зенит
|3:1
|Локомотив
|4 тур
|15 августа, воскресенье
|17:30
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|28 тур
|2 мая, воскресенье
|19:00
|Зенит
|6:1
|Локомотив
|6 тур
|30 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|0:0
|Зенит
|20 тур
|29 февраля, суббота
|19:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|11 тур
|28 сентября, суббота
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|22 тур
|7 апреля, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|8 тур
|23 сентября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|5:3
|Локомотив
|29 тур
|5 мая, суббота
|16:30
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|15 тур
|29 октября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|0:3
|Локомотив
|30 тур
|21 мая, воскресенье
|15:00
|Локомотив
|0:2
|Зенит
|1 тур
|30 июля, суббота
|17:30
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|29 тур
|15 мая, воскресенье
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|15 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Зенит
|30 тур
|30 мая, суббота
|13:30
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|6 тур
|31 августа, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|28 тур
|4 мая, воскресенье
|13:30
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|13:30
|Зенит
|2:1
|Локомотив
|24 тур
|13 апреля, суббота
|13:30
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|10 тур
|29 сентября, суббота
|14:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|38 тур
|7 апреля, суббота
|16:15
|Локомотив
|0:1
|Зенит
|32 тур
|27 ноября, воскресенье
|16:30
|Зенит
|2:1
|Локомотив
|23 тур
|10 сентября, суббота
|16:30
|Локомотив
|4:2
|Зенит
|8 тур
|8 мая, воскресенье
|20:45
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|19 тур
|29 августа, воскресенье
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|5 тур
|11 апреля, воскресенье
|14:00
|Зенит
|1:0
|Локомотив
|19 тур
|23 августа, воскресенье
|16:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|5 тур
|19 апреля, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|23 тур
|27 сентября, суббота
|16:00
|Локомотив
|0:3
|Зенит
|9 тур
|23 июля, среда
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|26 тур
|7 октября, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|1:0
|Зенит
|12 тур
|11 июня, понедельник
|19:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|23 тур
|22 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|4:1
|Локомотив
|8 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|29 тур
|25 октября, суббота
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|2 тур
|22 марта, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:2
|Зенит
|29 тур
|10 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Зенит
|8 тур
|20 апреля, суббота
|00:00
|Зенит
|1:1
|Локомотив
|25 тур
|12 октября, пятница
|00:00
|Зенит
|0:0
|Локомотив
|11 тур
|25 мая, пятница
|00:00
|Локомотив
|5:1
|Зенит
|26 тур
|1 октября, воскресенье
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|12 тур
|12 июня, понедельник
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|26 тур
|3 октября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Зенит
|12 тур
|23 июня, среда
|00:00
|Зенит
|1:2
|Локомотив
|23 тур
|30 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|3:1
|Зенит
|8 тур
|16 мая, суббота
|00:00
|Зенит
|2:2
|Локомотив
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57:11
|+46
|54
|2.
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38:28
|+10
|44
|3.
|Спартак М
|22
|12
|6
|4
|48:27
|+21
|42
|4.
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40:20
|+20
|41
|5.
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33:29
|+4
|36
|6.
|Динамо М
|22
|10
|6
|6
|39:29
|+10
|36
|7.
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47:36
|+11
|35
|8.
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41:41
|0
|32
|9.
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32:41
|-9
|31
|10.
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24:35
|-11
|25
|11.
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32:39
|-7
|25
|12.
|Крылья Советов
|22
|6
|6
|10
|23:33
|-10
|24
|13.
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24:44
|-20
|19
|14.
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27:41
|-14
|17
|15.
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19:50
|-31
|13
|16.
|Торпедо М
|22
|3
|4
|15
|15:35
|-20
|13