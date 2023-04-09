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Судьи
Главный судья:
Павел Кукуян (Сочи)
Помощники:
Алексей Стипиди, Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко
Резервный судья:
Рафаэль Шафеев
Инспектор:
Алексей Тюмин
Материалы

Локомотив - Зенит

09.04.2023, Воскресенье, 20:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 22 тур Локомотив - Зенит
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
3 тур
30 июля, суббота 17:30 Зенит 5:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
27 тур
30 апреля, суббота 19:30 Зенит 3:1 Локомотив
4 тур
15 августа, воскресенье 17:30 Локомотив 1:1 Зенит
Суперкубок России 2021
Финал
17 июля, суббота 19:00 Зенит 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
28 тур
2 мая, воскресенье 19:00 Зенит 6:1 Локомотив
6 тур
30 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:0 Зенит
Суперкубок России 2020
Финал
7 августа, пятница 19:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
20 тур
29 февраля, суббота 19:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
28 сентября, суббота 19:00 Локомотив 1:0 Зенит
Суперкубок России 2019

6 июля, суббота 19:00 Зенит 2:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
22 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Локомотив 1:1 Зенит
8 тур
23 сентября, воскресенье 16:30 Зенит 5:3 Локомотив
Кубок «Матч Премьер» 2019

22 января, вторник 20:00 Зенит 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
29 тур
5 мая, суббота 16:30 Локомотив 1:0 Зенит
15 тур
29 октября, воскресенье 16:30 Зенит 0:3 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Локомотив 0:2 Зенит
1 тур
30 июля, суббота 17:30 Зенит 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
15 мая, воскресенье 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
15 тур
8 ноября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Зенит 0:0 Локомотив
6 тур
31 августа, воскресенье 18:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
28 тур
4 мая, воскресенье 13:30 Локомотив 1:1 Зенит
7 тур
1 сентября, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
24 тур
13 апреля, суббота 13:30 Локомотив 0:1 Зенит
10 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
38 тур
7 апреля, суббота 16:15 Локомотив 0:1 Зенит
32 тур
27 ноября, воскресенье 16:30 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
23 тур
10 сентября, суббота 16:30 Локомотив 4:2 Зенит
8 тур
8 мая, воскресенье 20:45 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
19 тур
29 августа, воскресенье 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
5 тур
11 апреля, воскресенье 14:00 Зенит 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
23 августа, воскресенье 16:00 Зенит 1:1 Локомотив
5 тур
19 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
23 тур
27 сентября, суббота 16:00 Локомотив 0:3 Зенит
9 тур
23 июля, среда 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Суперкубок России 2008
Финал
9 марта, воскресенье 16:00 Зенит 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2007
26 тур
7 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 1:0 Зенит
12 тур
11 июня, понедельник 19:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Зенит 4:1 Локомотив
8 тур
6 мая, суббота 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
22 тур
15 июня, среда 19:00 Локомотив 0:0 Зенит
7 тур
30 апреля, суббота 14:00 Зенит 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
17 тур
17 июля, суббота 00:00 Зенит 0:2 Локомотив
12 тур
19 мая, среда 00:00 Локомотив 0:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2002
29 тур
10 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Зенит
8 тур
20 апреля, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Чемпионат России 2001
25 тур
12 октября, пятница 00:00 Зенит 0:0 Локомотив
11 тур
25 мая, пятница 00:00 Локомотив 5:1 Зенит
Чемпионат России 2000
26 тур
1 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
12 тур
12 июня, понедельник 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
Чемпионат России 1999
26 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Зенит
12 тур
23 июня, среда 00:00 Зенит 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
23 тур
30 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
8 тур
16 мая, суббота 00:00 Зенит 2:2 Локомотив
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Зенит 2:0 Локомотив
16 тур
2 июля, среда 00:00 Локомотив 0:0 Зенит
Чемпионат России 1996
27 тур
16 сентября, понедельник 00:00 Локомотив 3:1 Зенит
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Зенит 1:1 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 22 17 3 2 57:11 +46 54
2. Ростов 21 13 5 3 38:28 +10 44
3. Спартак М 22 12 6 4 48:27 +21 42
4. ЦСКА 22 12 5 5 40:20 +20 41
5. Ахмат 22 11 3 8 33:29 +4 36
6. Динамо М 22 10 6 6 39:29 +10 36
7. Краснодар 22 10 5 7 47:36 +11 35
8. Оренбург 21 10 2 9 41:41 0 32
9. Сочи 22 9 4 9 32:41 -9 31
10. Урал 22 7 4 11 24:35 -11 25
11. Локомотив 22 7 4 11 32:39 -7 25
12. Крылья Советов 22 6 6 10 23:33 -10 24
13. Пари НН 22 5 4 13 24:44 -20 19
14. Факел 22 2 11 9 27:41 -14 17
15. Химки 22 3 4 15 19:50 -31 13
16. Торпедо М 22 3 4 15 15:35 -20 13
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    Рейтинг: +450

    BoaSnake 15 часов назад

    Ка-а-а-а-асс-ер-р-ище! Ну наконец-то разродился, а в статистику все равно не попадет.

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    Рейтинг: +3925

    minaev23 15 часов назад

    Дааа !!! С **** тяжело тягаться в нашем чемпе.Капчёные конечно здорово у них играют.

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    Рейтинг: +3925

    minaev23 > minaev23 15 часов назад

    ***** почему звёздочками?

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    Рейтинг: +3925

    minaev23 > minaev23 15 часов назад

    Офигеть без определённого места жительства - теперь звёздочки! Bomzhi теперь!

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    Рейтинг: +450

    BoaSnake > minaev23 14 часов назад

    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!

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    Рейтинг: +3925

    minaev23 > BoaSnake 14 часов назад

    Пожалуйста! Мата не было и политики тоже если что!

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    Рейтинг: +450

    BoaSnake 15 часов назад

    Матео точно из Венесуэлы? Мне кажется он больше на эстонца или латыша похож.

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    Рейтинг: +67827

    portero 15 часов назад

    Дзюбило рвёт Зенит, Семак слабенький тренер. Семак совершенно не готовит команду к сопернику, жду проигрыша Зенита....

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    Рейтинг: +4025

    fakeid > portero 15 часов назад

    да-да, прям рвёт, с учётом того, что его фамилии вообще не слышно от комментаторов. прислушайся.

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    Рейтинг: +476

    FCLM_FCRM > fakeid 15 часов назад

    Ну как не слышно. Слышно, комментаторы постоянно сетуют на то, что мяч до него не доходит, мол, он сам недовольство показывает по этому поводу, да и эхсперты его всего облизали в перерыве

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    Рейтинг: +67827

    portero > fakeid 14 часов назад

    Ну и так неплохо получилось, всё-таки не ничейка....

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    Рейтинг: +5857

    ySS 15 часов назад

    Локомотив играет с оглядкой, но не весь. Длинный руководит и подыгрывает, а Камано ниочем.
    Гасклуп пока тоже не впечатляет.

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    Рейтинг: +450

    BoaSnake 15 часов назад

    Хоть и выбешивают бразилы порой, но и красоту создают тоже знатную!

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    Рейтинг: +5857

    ySS 15 часов назад

    Ух ты, Вендель решил поиграть в футбол)
    Радость от забитого впечатлила)

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    Рейтинг: +4025

    fakeid 15 часов назад

    ну я же сказал чуть ниже про вендела)

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    Рейтинг: +450

    BoaSnake 16 часов назад

    Интересно, сколько привозов должен совершить Ренан, прежде чем последуют оргвыводы? Любого русского парня после таких фортелей и обрезов давно бы отправили на подумать и шлифовать "мастерство"!

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    Рейтинг: +5857

    ySS 16 часов назад

    Первый раз простил Глушенков, второй - нет!)

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    Рейтинг: +4025

    fakeid > ySS 16 часов назад

    здец, насколько тупой гол привезли на ровном месте)

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